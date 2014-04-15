رونالدو مهدّد بالغياب: إما برشلونة.. أو بايرن

يواجه نادي ريال مدريد ورطة الإصابة التي ألمّت بنجمه كريستيانو رونالدو عشية المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا أمام الغريم التقليدي برشلونة .

الدجاجة التي تبيض ذهباً قد تتوقف ويسيطر القلق على مشجعي الميرنغي لأن غياب رونالدو يعني بكل بساطة فقدان النادي الملكي لنسبة كبيرة من قوته الضاربة.

ويأمل صاحب الكرة الذهبية والذي يلعب على ثلاث جبهات تعويض إخفاقات الموسم الماضي بتحقيق لقب أو لقبين على الاقل هذا الموسم حتى يحتفظ بحظوظه في بلقب الكرة الذهبية للعام الجاري من جديد.

ووفق التقارير الأخيرة القادمة من مدريد فإن فرص كريستيانو بدأت تتقلص فعلا في اللحاق بنهائي كأس ملك إسبانيا بعد غيابه مجددا عن تدريبات الفريق الجماعية اليوم، فيما تدرب سرخيو راموس والبرازيلي مارسيلو منفردين.

ولا يزال كريستيانو غائباً عن تدريبات الفريق بسبب الإصابة العضلية التي يعانيها في ساقه اليسرى، وإن كان مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي لم يستبعد حتى الآن احتمالية لحاقه بالنهائي.

وبدأ الفريق الملكي الاستعدادات للمباراة الكبيرة على ملعب "ميستايا" معقل نادي فالنسيا، بعد التدريب الخفيف الذي خضع له الأساسيون الذين فازوا على ألميريا أول أمس السبت برباعية نظيفة في الدوري الإسباني.

ولا يعرف اذا كان انشيلوتي سيجازف بإشراك رونالدو ولم يستبعد المدرب الايطالي ذلك، لكنه سيضع احتمالية فقدانه لهدافه الأول أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي.