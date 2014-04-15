سامي لا تكابر!

تناثرت الأوراق الهلالية هذا الموسم وخرج الفريق الكروي خالي

الوفاض محلياً بعد أن أطلق الشباب على الفريق رصاصة الرحمة بكعب ملعوب مستغلاً الحالة الفنية الضعيفة التي كان عليها الفريق لأسباب عديدة أبرزها غياب البرازيلي نيفيز والذي بفقدانه فقد الفريق هويته وخطورته وسيستمر الوضع الليلة وبشكل مضاعف أمام أهلي الإمارات بفقدان ناصر الشمراني وياسر القحطاني ولا اعلم كيف استعد الجابر لتلك المهمة الصعبة والخطرة والتي ستشكل منعطفاً في مشواره ومشوار فريقه المنهك محلياً والأمل أن يصحو اللاعبون من سباتهم ويقدروا ظروف فريقهم ويعوضوا النواقص الفنية بروح متوقدة تحفظ ماء الوجه وتؤجل نشر الغسيل حتى إشعار آخر ..!

ومن الخطأ أن نتعمق اليوم في تناول أوضاع ممثل الوطن في مهمته الآسيوية ولكن من المنطق أن نقول إن التعادل والخروج بأقل الخسائر هو عنوان ومنهج الفريق الذي يجب أن يكون عليه الأزرق أمام بطل الدوري الإماراتي المتكامل أما التهور والمكابرة فربما يدفعان من خلالها الفريق ومدربه الثمن غالياً ويصبح العلاج مستقبلاً صعبًا بل مستحيلاً نفسياً وفنياً فكان الله في عون الكتيبة الزرقاء في تلك المحطة الخطرة وكل الأماني والدعوات أن يتجاوزها بسلام !!



* نقاط خاصة

- أحترم الاتفاق وتاريخه ورجاله ونجومه ولكن (العاطفة) التي

تطالب بالزيادة من اجل بقائه ربما تجعل الوضع لايختلف فالفريق يحتاج إلى عمل طويل وليس إلى ترقيع ثوب شبه ممزق !!

- فقدنا الهلال والنصر في سابقة الكأس الكبيرة فحضر الأهلي

والاتحاد لمواجهتين من العيار الثقيل متعة منتظرة من العملاقين في شرائع مكة ..

- محمد نور رمز اتحادي وأسطورة لايختلف عليها ولكن مصلحته

البقاء في النصر وإعطاء شباب ناديه السابق فرصة حمل لواء المستقبل ..!

- فوز الاتحاد والشباب محلياً يجب ألا ينسيهم صعوبة المهمة

الآسيوية واحترام الخصم واجب من اجل حضور أفضل

- انتهى الموسم وبدأ استعراض الشرفيين في النادي

الكبير وترجع سالفة حذرنا وقلنا رحم الله المؤسس الذي كان يعمل في الخفاء لمصلحة ناديه دون انتهاز أو تربص!

- رغم ماقيل عن عادل جمجوم إلا انني أعتبره رجلًا شجاعًا احدث

حراكًا وساهم في قرارات ستتذكرها أجيال وأجيال!



الكلام الأخير

انهم يلوون ذراعك .. ثم يشتكون من ألم في أيديهم



*نقلاً عن الرياض السعودية

