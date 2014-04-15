عمار السويح ومعلول يتصدران قائمة مدربي "أبطال آسيا"

جولتان وينتهي دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا، تحت أنظار مدربين وضعت أنديتهم كل آمالها عليهم، ووثقت بهم الجماهير لقيادة فريقها في البطولة القارية، حتى نهاية الجولة الرابعة، نجح بعضهم، فيما أخفق البعض الآخر.

حتى الآن، يتصدر التونسي عمار السويح قائمة المدربين الأكثر فوزاً في دوري المجموعات، قاد الشباب لتحقيق ثلاثة انتصارات لم يحققها أحد غيره، فيما كان الإسباني مانويل خيمينيز الأكثر خسارة، حيث قاد الريان القطري لـ3 خسائر آسيوية.

أما عند الحديث حول المدرب الأكثر تحقيقاً للتعادلات، فالروماني كوزمين أولاريو هو المدرب الأكثر تعادلاً بثلاثة تعادلات مع الأهلي الإماراتي، فيما يعتبر سامي الجابر المدرب الأكثر تحقيقاً للأهداف، حيث سجل لاعبو الهلال 11 هدفاً بدور المجموعات حتى الآن.

ويتشارك خيمينز الريان مع حسين عموته بأضعف دفاع، حيث ولجت شباك الريان والسد 9 أهداف في 4 مباريات.

أما ترتيب مدربي الـ32 فريقاً بحسب نتائجهم في هذا الدور، فيتصدره عمار السويح الذي حقق 9 نقاط مع الشباب، متقدماً بنقطة وحيدة على مواطنه نبيل معلول مدرب الجيش القطري، فيما يأتي مارتشيلو ليبي، مدرب غوانزو ايفرغراند الصيني بالمركز الخامس بفارق الأهداف عن مواطنه والتر زينغا مدرب الجزيرة الإماراتي.

ويأتي زلاتكو داليتش مدرب العين في المركز التاسع، والروماني كوزمين أولاريو مدرب الأهلي الإماراتي عاشراً، فيما يحل خالد القروني بالمركز الـ11 من 3 مباريات قاد خلالها فريق الاتحاد لتحقق نصرين وخسارة وحيدة.

ويحل سامي الجابر مدرب الهلال في المركز الـ15 بخمس نقاط وبفارق الأهداف عن مدربي فرق شرق آسيا من كوكا الى ماتزانو وموراسيو، حتى المركز الـ22 الذي احتله المغربي حسين عموته بفارق الأهداف عن سابقيه.

ويأتي ايريك غيريتس مدرب لخويا القطري في المركز الـ25 بأربع نقاط، فيما يحتل مانويل خيمينز مدرب الريان المركز الـ29، وجاء فتحي الجبال في المركز 31 بنقطتين وبلا أي أهداف.