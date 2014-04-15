كتاب يكشف رفض الفرنسيين لزيدان

كشف رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت في كتاب سينشر الأسبوع الحالي أنه رفض ترشح النجم السابق زين الدين زيدان لتدريب المنتخب الفرنسي في صيف 2012.

وذكر لوغريت في كتاب "أبطال العالم 98، أسرار وسلطة" والذي نشرت مجلة "فرانس فوتبول" مقتطفات منه اليوم الثلاثاء، أنه تلقى ترشح بطل العالم السابق: "كان زين الدين زيدان يرغب في تدريب الزرق. كان واضحاً: أراد ذلك! التقيته بطلب منه".

لكن انعدام الخبرة التدريبية آنذاك لنجم يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني السابق كانت بالغة الأهمية لرئيس الاتحاد: "لم تكن اللحظة مناسبة، كان يتعين عليه أولا الإشراف على فريق".

لكن الفرصة قد تكون متاحة المرة المقبلة لزيدان لخلافة زميله السابق في منتخب 1998 ديدييه ديشان بعد نهائيات كأس العالم 2014.

ورشحت الصحف زيدان، مساعد المدرب الحالي لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لخلافة الإيطالي كلاوديو راينيري في تدرب نادي موناكو.

وكان زيدان قد أعلن في يناير الماضي أنه جاهز لقطع خطوة جديدة في مسيرته.