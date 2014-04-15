مينيغازو يؤكد: أريد تغيير الأجواء

ألمح البرازيلي فرناندو مينيغازو، لاعب الشباب السعودي، لعودته من جديد إلى نادي بوردو الفرنسي، بعد 3 مواسم قضاها بقميص النادي السعودي، حقق خلالها لقباً للدوري.

وكتب متوسط الميدان عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر" رداً على أحد مشجعي بوردو، ناديه السابق، بأنه لا يستبعد العودة من جديد الى النادي الفرنسي، كونه ينوي الرحيل عن السعودية، بحثاً عن منافسة جديدة.

وحضر البرازيلي الدولي الى الرياض، في صيف 2011م، عقب أربعة مواسم من تحقيقه لقب "كوبا أميركا" مع منتخب بلاده على حساب الأرجنتين، وفي موسمه الأول حقق فرناندو بمعية مواطنه ويندل جيرالدو بطولة دوري زين للمحترفين بلا خسارة، كأول البطولات التي يحصدها الفريق مع البلجيكي ميشيل برودوم، وهي أول وآخر بطولة يحققها البرازيلي مع فريق العاصمة السعودي.

وقضى مينيغازو عقوبة إيقاف أبعدته عن المباريات بسبب إشارته لحكم مباراة فريقه والنهضة بـ"الرشوة" التي انتهت لمصلحة الأخير بأربعة أهداف.