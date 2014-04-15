نجوم "WWE" في الرياض لأول مرة

يصل، الأربعاء، أشهر نجوم المصارعة الأميركية WWE الى العاصمة السعودية الرياض، يتقدمهم المصارع العالمي جون سينا، والبطل راندي أورتون، ودانيال برايان، ومارك هنري، ورايباك، وكوفي كينغستون، وغيرهم لخوض مباريات استعراضية من الخميس إلى السبت المقبل، في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض (الصالات الخضراء).

وتعد هذة المرة الأولى في السعودية التي يتم فيها استضافة أبطال المصارعة الحرة، بالرغم من وجود حالات بسيطة سابقة لاستضافة مصارعين مشهورين، منها حضور المصارع الشهير النيوزيلندي توني قاريا إلى السعودية، وتجوله في 5 مدن عام 1986، لعمل إعلان تجاري لأحد منتجات الأجبان حينها.