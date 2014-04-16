اتحاد الكرة يودع 33 مليون ريال في خزائن الأندية

أودع الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتنسيق مع رابطة دوري المحترفين مبلغ 33 مليون و600 ألف ريال سعودي، وهي عبارة عن قيمة النقل التلفزيونية فيما تم إيداع 6 ملايين ريال كقيمة جوائز أصحاب مراكز الأول والثاني والثالث في المسابقة الكبرى داخل البلاد.

كما تم إيداع مبلغ خمسة ملايين ريال في حسابات أندية دوري عبد اللطيف جميل بواقع 356 ألف ريال لكل ناد، ويمثل المبلغ الدفعة الشهرية المستحقة لنهاية شهر مارس 2014 وبذلك يصبح إجمالي المبالغ المودعة في حسابات الأندية منذ بداية الموسم وحتى الآن، 128 مليون و528 ألف ريال سعودي.



