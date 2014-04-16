إدارة الرائد ترد على شكوى الجبرين بـ"راتب شهرين"

كشفت مصادر لـ"العربية.نت" أن عبدالعزيز الجبرين، لاعب الرائد، قد تقدم بشكوى ضد ناديه لدى لجنة الاحتراف، مطالباً من خلالها فسخ التعاقد الذي يربطه بالنادي القصيمي لعامين مقبلين، بيد أن إدارة الأخير نما إلى علمها الشكوى وقررت إيداع راتب شهرين بحسابه حتى تكون الشكوى غير مكتملة الأركان.

وبحسب المصادر فإن الجبرين قد برر طلبه إنهاء العلاقة التعاقدية مع الرائد، بكون إدارة عبدالعزيز المسلم قد أبرمت عقداً مع نظيرتها بالهلال لانتقاله دون علمه، وهو الذي صرح علنا برغبته الرحيل الى النصر عبر قنوات إعلامية عدة، وأن الإدارة تعتبر رحيله أمراً مفروغاً منه، رغم معارضة اللاعب وإصراره على الغريم الأصفر.

وساق الجبرين في شكواه، تجربته مع تأخر الرواتب، مشيراً الى عدم استلامه رواتبه لـ3 أشهر، لكن إدارة قامت في وقت متأخر من مساء أمس بإيداع راتب شهرين، وهو ما يعني بقاء راتب وحيد بذمتها للجبرين.

وبات الجبرين طرفاً في صراع بين الهلال والنصر منذ أسبوع، بعد أن قررت إدارة الرائد التنازل عن خدماته لمصلحة الهلال مقابل 8 ملايين ريال و3 لاعبين، فيما عرض النصر مبلغ 12 مليوناً ولاعبين أيضاً عن طريق ناصر الجفن رئيس الهيئة الشرفية بالرائد، لكن رئيس الأخير برر قبوله العرض الأزرق لكونه وصل اليهم قبل عرض النصراويين بأيام، فيما ظهر اللاعب في أكثر من جهة رافضاً الانتقال للهلال، ومؤكداً على رغبته بالانتقال الى النصر أو البقاء في الرائد.

