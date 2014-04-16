الطير لـ"الأهلاويين": قميصكم "أمنية".. وجمهوركم جذاب

لم يستطع المغربي حسن الطير، مهاجم نادي الشعلة، كتمان إعجابه ورغبته في ارتداء قميص الأهلي الموسم المقبل، بعد مفاوضات شتوية بين الطرفين لم تتكلل بالنجاح بسبب رغبة إدارة ناديه السابق في الاحتفاظ به نظراً لموقف النادي في الترتيب العام من دوري جميل.

وقال الطير الذي حصل على مخالصته المالية ويستعد لمغادرة السعودية الى موطنه لـ"العربية.نت": "أتمنى أن ألعب للأهلي، وأي لاعب يتمنى أن يرتدي قميصه ويلعب أمام جماهيره، ولهذا لا أستبعد أن أكون ضمن صفوفه الفريق في الموسم المقبل إذا تلقيت عرضاً جيداً من إدارته".

ويبدي أفضل صانع ألعاب بالدوري السعودي رغبة شديدة في البقاء بالسعودية، لكن ليس مع ناديه الشعلة، ويقول: "لديّ 3 عروض من الإمارات، لكني أريد البقاء بالسعودية والانضمام لنادٍ ينافس على البطولات، بالنسبة لي الأولوية للدوري السعودي رغم العروض الأخرى".

ويعود الطير للحديث عن موسم مليء بالأحداث، كان الشعلة هو المرافق للنهضة حتى الدقيقة الأخيرة من مباراة الأهلي والاتفاق، ويسترجع: "كان موسماً شاقاً بما تعنيه الكلمة، صراع البقاء في جميل بدأ مبكراً وانتهى في الأمتار الأخيرة، والآن أحتاج للراحة ولقاء وكيل أعمالي لمناقشة العروض المقدمة لي".

وسجل الطير 22 هدفاً بقميص الشعلة في موسمين قضاهما مع النادي، ما جعله منافساً دائماً بسباق الهدافين، رغم تأخر مركز ناديه في الترتيب، وأضاف المهاجم المولود في 1982، رقماً إضافياً للأرقام التي حققها بالدوري، ليكون أفضل لاعب يمرر تمريرات حاسمة لزملائه، حيث مرر 10 تمريرات ترجمها لاعبو الشعلة لأهداف.