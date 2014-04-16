الكويتيون يعيدون حكم الكاراتيه قبل انتهاء عقوبته

قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم إنهاء عقوبة الحكم سعد الفضلي المقرر إيقافه إلى نهاية الموسم بعد اعتدائه على اللاعب البرازيلي جارسيا محترف فريق النصر الكويتي.



وقرر مسؤولو الكرة أن يتولى الفضلي قيادة مباراة رسمية في فئات عمرية فيما يستكمل الحكم الموسم بدوري الدمج أو كأس أمير الكويت فيما حاولت "العربية" التواصل مع الحكم إلا أنه رفض الإدلاء بتصريح.

وتم إيقاف الحكم في أواخر شهر أكتوبر عام 2013 بعد أن ضرب المحترف جارسيا بجانب زميل له في صفوف النصر الذي لعب مع العربي ضمن لقاء ذهاب الدور الأول للدوري الكويتي بينما تداولت وسائل الإعلام العالمية الواقعة فيما شاهد الفيديو أكثر من 6 ملايين شخص.

