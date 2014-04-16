بودلوسكي يتألق ويعيد أرسنال لـ"الرابع"

استعاد أرسنال المركز الرابع من إيفرتون بفوزه الكبير على ضيفه وجاره وست هام يونايتد 3-1، الثلاثاء، على ملعب "الإمارات" في لندن في ختام المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع أرسنال رصيده الى 67 نقطة واستعاد المركز الرابع المؤهل الى الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بفارق نقطة واحدة أمام إيفرتون الذي كان انتزع المركز الرابع السبت الماضي بفوزه على مضيفه سندرلاند 1-0 وهو يملك فرصة انتزاعه مجدداً عندما يستضيف كريستال بالاس الاربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين.

ويدين أرسنال بفوزه الى مهاجمه الدولي البولندي لوكاس بودولسكي الذي سجل ثنائية محولاً تخلفه فريقه بهدف الى فوز 3-1.

وكان وست هام يونايتد البادئ بالتسجيل عبر مات جارفيس عندما استغل كرة الإيطالي انطونيو نوتشيرينو إثر توغل داخل المنطقة فتابعها برأسه داخل المرمى الخالي (40).

ولم يتأخر ردّ رجال المدرب الفرنسي آرسين فينغر، حيث أدرك بودولسكي التعادل عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من الإسباني سانتياغو كازورلا داخل المنطقة فهيأها لنفسه وسددها قوية وزاحفة بيسراه على يسار الحارس ادريان (44).

ومنح الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو التقدم لأرسنال عندما تلقى كرة طويلة من الدولي البلجيكي توماس فيرمايلن داخل المنطقة فهيأها لنفسه بيسراه وسددها بيمناه بين ساقي الحارس ادريان (55).

وطمأن بودولسكي أنصار ملعب الامارات بتسجيله الهدف الثالث عندما تلقى كرة رأسية من الويلزي ارون رامسي، بديل التشيكي توماس روزيتسكي، فسددها بيسراه من مسافة قريبة في سقف المرمى (78). ويلعب مانشستر سيتي مع سندرلاند الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة 26.