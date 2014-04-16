بونيودكور يحرم الفتح من فوز تاريخي

حرم بونيودكور الوزبكي ضيفه الفتح السعودي من تحقيق أول فوز له في دوري أبطال آسيا، بعدما نجح بتحويل خسارته بهدفين إلى فوز بالثلاثة ضمن مباريات الجولة الخامسة، وقبل الأخيرة للمجموعة الثانية، والتي حجز من خلالها فريق فولاذ الإيراني بطاقة التأهل بعد فوزه على ضيفه الجيش القطري ٣-١.

وفي طشقند نجح أصحاب الأرض في تسجيل هدف السبق عند الدقيقة ٤٢ عن طريق زوتييف، قبل أن ينجح فريق الفتح في قلب النتيجة بتسجيله هدفين عن طريق مهاجمه دوريس سالمو في الدقيقة ٦٩ وحمدان الحمدان في الدقيقة ٧٨، وفي الدقائق الست الأخيرة نجح فريق بونيودكور من قلب النتيجة بتسجيله هدفه الثاني والثالث عن طريق شوداييف في الدقيقة ٨٤ وراخماتولايف في الدقيقة ٨٦.

وارتفع رصيد بونيودكور الى ٥ نقاط في المركز الثالث وبفارق ثلاث نقاط عن فريق الجيش صاحب المركز الثاني، وبقي الفتح على رصيده السابق نقطتين في المركز الأخير.

وفي إيران نجح فريق فولاذ في التأهل الى الدور الثاني بفوزه على الجيش ٣-١ ليرفع رصيده إلى ١١ نقطة في الصدارة.

وسيلتقي فريق الجيش في المرحلة الأخيرة بونيودكور الاوزبكي فيما سيلعب الفتح أمام فولاذ الايراني.

وفي الشرق، تأهل بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بطل 2009 الى الدور الثاني بعد فوزه على مضيفه سيريزو اوساكا الياباني 2-0 اليوم الاربعاء في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة، وسجل الهدفين لي ميونغ جوو وكين سيون.

ورفع بوهانغ رصيده الى 11 نقطة وضمن بطاقته، وتجمد رصيد سيريزو اوساكا عند 5 نقاط.

وفي المجموعة ذاتها، فاز بوريرام يونايتد التايلاندي على ضيفه شاندونغ ليونينغ الصيني بهدف وحيد سجله الياباني كاي هيرانو فصار رصيد كل منهما 5 نقاط.

واختلطت الأوراق في المجموعة السادسة وتأجل الحسم الى الجولة السادسة الأخيرة بعد فوز سيول كلوب الكوري الجنوبي على مضيفه سنترال كوست مارينرز الأسترالي 1-0، وتعادل بكين غوان الصيني مع ضيفه سانفريتشي هيروشيما الياباني 2-2.

في المباراة الأولى، سجل جون هوتشينسون هدفا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.

وفي الثانية، شاو جيا يي والاكوادوري خوغر دافيد غويران هدفي بكين، وناوكي ايشيهيرا هدفي سانفريتشي.

وتصدر سيول المجموعة برصيد 8 نقاط مقابل 6 لكل من الفرق الثلاثة الأخرى.