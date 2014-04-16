رئيس الأهلي يرشح نفسه لفترة ثانية

أعلن الأمير فهد بن خالد عزمه الترشح لرئاسة الأهلي، وذلك لفترة رئاسية مقبلة، بعد أشهر من تأكيده الرحيل عن النادي الغربي بنهاية الموسم الجاري.

وقال رئيس الأهلي في مداخلة هاتفية مع برنامج "في المرمى": "نزولاً عند رغبة العديد من الشرفيين الأهلاويين والمحبين، قررت الترشح للرئاسة، مع عبدالله بترجي، المرشح الآخر، والذي أكد في أحاديث إعلامية سابقة عزمه تقديم ملفه الانتخابي للجنة المكلفة بدراسة ملفات المرشحين".

وتابع الأمير فهد بن خالد حديثه قائلاً:" كان الأمر الغريب هو رغبة وإصرار المرشحين الآخرين، الأمير الدكتور خالد آل سعود، وعبدالله بترجي على ترشيحي، وأنهما مستعدان للانسحاب إذا ما قررت الاستمرار".

ويأمل الرئيس القادم من الرياض أن يكون قادراً على التغلب على المشاكل التي تواجه بقاءه بجدة، ويقول: "سأكون قادراً على التوفيق بين رئاسة النادي وعائلتي التي تسكن الرياض، أنا واثق تماماً من التغلب على تلك المشاكل"، فيما أكد أن دعم الأمير خالد بن عبدالله رئيس الهيئة الشرفية لن ينقطع بعد أن أكد الأخير عزمه عن الابتعاد عن المنصب.