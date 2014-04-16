عضو اتحادي: الشكاوى الكيدية أسقطت الإدارة

اتهم عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، رئيس النادي إبراهيم البلوي، بتجاهله وزملائه طلب اجتماع سابق قبل إصدار الرئيس العام لرعاية الشباب حلّ الإدارة. وأكد العضو إرسال البلوي شكاوى كيدية بجانب عدم التزامه بقرار اللجنة المكلفة باسترداد الديون فضلا عن عدم تعيين محام يسترد الأموال المطلوبة.



وقال عضو مجلس الادارة السابق، تحتفظ "العربية نت باسمه": "كان آخر اجتماع بيننا وبينه كرئيس مجلس إدارة وأعضاء قبل شهر من صدور قرار الحل، وخلال تلك المدة لم يقابلنا ولم يشاورنا بأي أمر وبين فترة وأخرى كان يقدم ضدنا شكاوى كيدية لدى مكتب رعاية الشباب بجدة التي تستفر عن الأمر فيما يسرب البلوي الخطابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي ليشوه صورنا".

وزاد العضو السابق من حدة اتهاماته نحو البلوي: عندما أعلنت اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع نادي الاتحاد، تم إلزام النادي بتعيين محام لإسترداد الحقوق التي بذمة شركات وأفراد لصالح الاتحاد ولكن إبراهيم لم يفعل شيئا وحاولنا مناقشته حول هذا الأمر لأهميته، فيما كان يحاول تسجيل موقف فقط دون اتخاذ قرار فعلي رغم وضوح بيان رعاية الشباب إلا أن شيئاً لم يحدث".

من جانبه رد إبراهيم البلوي، رئيس نادي الاتحاد، على حديث العضو الذي أدلى باتهامات عديدة، وقال: "هذه الصفحة باتت من الماضية وطويتها شخصيا وحان وقت العمل، أرفض التعليق عن كل الاتهامات وسيرى الجميع النتائج".

ومنذ انتخاب البلوي رئيسا في شهر يناير الماضي، دخل الأخير في مشاحنات عديدة مع أعضاء مجلس إدارة محمد الفايز الرئيس السابق وفي مقدمتهم عادل جمجوم وإيهاب أبو شوشة، قبل أن تتدخل رعاية الشباب لتفضّ المجلس الإداري وتبقي على البلوي رئيس وحاتم الغامدي أمينا عاما للنادي.