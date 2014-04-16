مايو.. ملعب جدة جاهزا للافتتاح

أكد مصدر مسؤل لـ"العربية نت" يعمل داخل شركتي المهيديب و "B6"، المنفذتين لملعب الملك عبد الله بمدينة جدة السعودية، أن افتتاح الملعب في أوائل شهر مايو المقبل في حال اختيار الجهات التنفيذية الملعب الجديد حاضنا لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال.

وأشار المسؤول البلجيكي - الذي رغب بعد اسمه - احتراما للاتفاقية المبرمة مع شركة أرامكو المشرفة على المشروع إلى تشغيلهم الكامل للملعب الأيام القليلة المقبلة، بجانب انتهاء شركة المهيدب من تأثيث كافة مرافق الملاعب والمقصورة الرئيسية والمدرجات وغرف اللاعبين وكبائن العائلات.

من جانبه صرّح مهندس سعودي تابع لشركة أرامكو، أن زراعة الملعب باتت جاهزة وتم الانتهاء من تركيب كافة الكراسي في المدرجات مع وضع أرقام عليها، مشدداً أن مسؤولي المشروع لم يشغّلوا الملعب بأكمله حتى هذه اللحظة دون أن يبدي السبب.

وقال المهندس إن العديد من الشباب يأتون إلى الملعب يومياً من أجل عمل بروفات ضخمة لأجل حفل الافتتاح بينما تشرف الرئاسة العامة لرعاية الشباب على الملعب الذي ستستلم زمامه لاحقاًَ.

ويتسع الملعب الجديد لـ65 ألف متفرج ويقع في شمال مدينة جدة، وبدأ المشروع عام 2012 بتكلفة 380 مليون يورو (مليار و900 مليون ريال سعودي).

يذكر أن شركة أرامكو فازت بالمشروع فيما نفذت شركتا المهيدب السعودية و "بي 6" البلجيكية بناء الملعب واعتمدت شركة HBM تصميم الملعب الظاهر في الصورة.