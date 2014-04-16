نهائي الكأس : الريال والبارسا .. كلاسيكو "الإصابات"

سيكون كلاسيكو اليوم فاقداً لجزء كبير من المتعة، بعد تأكد غياب كريستيانو رونالدو عن خوض لقاء نهائي كأس ملك إسبانيا، على أرض ملعب ميستايا بمدينة فالنسيا، وبالتالي فقدان "المباراة داخل المباراة" التي عادة ما تجمعه بمنافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسيدخل الريال اليوم، مكسور الظهر، ونصب أعينهم الارتقاء العالي الذي استغله رونالدو وحوّل الكرة في شباك مرمى خوسيه مانويل بينتو حارس برشلونة بنسخة قديمة من نهائي كأس الملك، جمع الغريمين على ذات الميدان قبل 3 أعوام.

وعلى العكس من ميسي، فإن اللاعب البرتغالي، يظهر تفوقاً واضحاً في مباريات الكأس، حيث أحرز 5 أهداف في آخر 5 مباريات جمعت الفريقين بذات البطولة منذ ذلك النهائي الشهير الذي منح خلاله جوزيه مورينيو لقبه الأول كمدرب في إسبانيا، فيما كان هدفاه الأخيران بشباك برشلونة قد أخرجت الفريق الكاتالوني من البطولة على ملعبه في فبراير من العام الماضي قبل أن يخسر الريال البطولة لمصلحة جاره العائد أتليتكو مدريد في وقت لاحق من مايو الفائت.

وبالرغم من المشاكل الفنية والقانونية التي باتت تحيط بالفريق الكاتالوني، إلا أن قائده كارليس بويول أعلن عن دخوله المباراة رغم عدم اكتمال لياقته، وذلك بسبب الإصابات التي تعصف بدفاع الفريق، وقال:" نعرف أن الوضع ليس على ما يرام، لكننا سنقاتل بضراوة في نهائي الكأس والمباريات المتبقية بالدوري" وسط تأكيدات من اندريس انييستا بأن الفريق لم يتراجع كثيراً كما يتردد في الصحافة والإعلام.

وفي كلاسيكو غريب، حيث تظهر الإصابات العنوان الأكبر فيه، سيكون ريال مدريد غير متأكدِ من قدرته على استغلال خدمات الفاروا اربيلوا والبرازيلي مارسيلو، فيما سيضطر جيرارد بيكيه وفيكتور فالديس من متابعة المباراة عبر التلفاز بسبب الإصابات التي تعرض لها الثنائي الدولي خلال الأسابيع الماضية.

وفي مباراتين هذا الموسم، استطاع برشلونة التغلب على غريمه التاريخي مرتين، كانت الأولى في أكتوبر الماضي على أرض الكامب نو بنتيجة 2-1، فيما كانت الأخرى نهاية الشهر الفائت بـ4-3.

ولم يسبق لبرشلونة أن تغلب على ريال مدريد 3 مباريات في تاريخ الناديين الحديث سوى مرة واحدة، في موسم 2012، حيث تغلب على الريال ببطولات السوبر الإسباني والكأس والدوري، وكان قريباً من ذلك موسم 2011 ولكنه خسر النهائي لمصلحة الغريم، فيما كان لريال مدريد اليد العليا في موسم 2013 عندما تغلب على برشلونة في 3 مباريات بنفس البطولات التي خسرها قبل موسم.