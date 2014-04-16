"المنشطات" توقف جوبسون 4 أعوام

أوقفت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات لاعب الاتحاد جوبسون 4 أعوام، وذلك بعد امتناعه عن الخضوع لكشف روتيني، بحسب ما ذكره البيان الصادر عن اللجنة.

وقالت اللجنة في بيانها إنها أبلغت اللاعب أواخر شهر مارس الماضي عن طريق ناديه في المرة الأولى لكن اللاعب لم يستجب، ما جعل اللجنة تستنجد بمترجم المنتخب السعودي لإبلاغه هاتفياً، إلا أن البرازيلي المشاكس لم يتجاوب معها مجدداً.

وأضافت اللجنة: "تم إبلاغه للمرة الثالثة عن طريق مسؤول الرقابة على المنشطات بالمنطقة الغربية، حيث تمت مقابلته شخصياً في مقر سكنه، إلا أن اللاعب قام بالتهرب من جميع هذه الخطوات"، وأتاحت اللجنة للاعب حضور جلسة استماع في مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب لكنه لم يحضر، وتم دعوته مجدداً قبل يومين إلا أن جوبسون غاب من جديد، ما أسقط عنه حق حضور الجلسة .

ولأن هذا هو الانتهاك الثاني من قبل جوبسون، بعد أن أدين بتعاطي مواد محظورة في عام 2009، قررت اللجنة إيقافه لمدة 4 أعوام، في قرار قابل للاستئناف خلال أسبوعين.