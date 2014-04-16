«جوهرة» جدة

يتشوق أهل جدة في أيامهم المقبلة لمشاهدة الملعب الذي انتظروه طويلاً، إذ تؤكد الأنباء كافة أنه سيحتضن نهائي خادم الحرمين الشريفين مطلع الشهر المقبل.

«الملعب الحلم» الذي جاء هدية لأبناء جدة ورياضييها من الوالد القائد خادم الحرمين الشريفين يبدو أنه اكتمل بصورته النهائية لليلة افتتاح تجري ترتيبات واجتماعات شبه يومية لإظهارها في أفضل صورها، ولعل المقاطع القصيرة التي سربت في الأيام الماضية من داخل الملعب وسرعة تناقلها والدخول عليها تكشف حال الشوق التي يحملها الرياضيون عموماً وأبناء جدة خصوصاً تجاه هذا الملعب.

جدة تنتظر «جوهرة الملاعب»، وتبدو متشوقة للكشف عنه وإظهاره أمام العالم كأحد أبرز المعالم الرياضية والشبابية، فالمدينة التي تعبت كثيراً وأرهقت طويلاً بات عليها أن «تتنفس» من جديد وتعود «عروساً» كما كانت. في ليلة الافتتاح ستقول جدة لمحبيها إنها تستعيد وهجها وتعيد بريقها ولمعانها بعد سنوات من عمل طويل ما زال مستمراً في أجزائها ومحاورها. ستقول لمحبيها يوم ذاك إنها «تتعافى» كثيراً.

أما قطباها الكرويان الاتحاد والأهلي المنتظران لهذه اللحظة فهما يتحفزان لتلك الليلة ويتشوقان لها، لكن المصادفة القاسية أن أحدهما لن يتمكن من الحضور في أمسية الافتتاح ولن يكون له شرف الحضور في ملعب سيكون مقراً لركض لاعبيه وهتاف جماهيره ولحظات فرحه وسعادته وربما انكساره ومتاعبه لسنوات مقبلة، بعد أن وضعت قرعة «كأس الملك» الجارين اللدودين في مواجهتي نصف النهائي، ليكون أحدهما بعيداً عن لحظة الافتتاح التاريخية!

هذه القرعة لو كانت منصفة لم تكن ستختار لهما موعداً للمواجهة إلا النهائي، لكنها عذابات المستديرة مع عشاقها، فرغبة اللعب للمرة الأولى على الملعب الجديد ستضاعف الإثارة وستدفع مواجهتي الذهاب والإياب إلى مزيد من الاشتعال، وهذه قيمة أخرى ستلقي بظلالها على مباراتي الفريقين في الأسبوعين المقبلين.

أما الذاهبون إلى «الملعب الجديد» في يوم النهائي ولحظة الافتتاح، فهم يدركون أن للملاعب ذاكرة وللمدرجات صدى لا ينسى، و«الملعب الجديد» يبحث عن أبطال جدد ويفتح صفحة لتدوين بطولات يكتبها صناع النجاح المهرة.

هناك من يريد تسجيل ذاكرة جديدة، ويدون شيئاً سيبقى للتاريخ ويحفظ للأبد في سجل «الجوهرة» الذي يفتح مطلع أيار (مايو) المقبل.

*نقلا عن صحيفة الحياة السعودية