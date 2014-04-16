24 منتخبا مشاركا في أمم آسيا 2019

وافق المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في اجتماع يوم الأربعاء الموافقة على رفع عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2019 من 16 منتخبا إلى 24 منتخب.

كما اقر الاتحاد الآسيوي برئاسة سلمان بن ابراهيم آل خليفة إلغاء بطولة كأس التحدي من برنامجه وستكون النسخة المقررة في المالديف من 19 الى 30مايو المقبل هي الأخيرة.

وستكون بطولة كأس آسيا المقبلة في استراليا مطلع 2015 الأخيرة التي تشهد مشاركة 16 منتخبا هي منتخبات اليابان البطلة واستراليا الوصيفة والمضيفة وكوريا الجنوبية الثالثة وبطلي كأس التحدي في النسختين اللتين تسبقان النهائيات فضلا عن 11 منتخبا حجزت بطاقاتها عبر التصفيات.

