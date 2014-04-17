الاتحاد الآسيوي يدمج تصفيات آسيا وكأس العالم

اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي لكرة القدم برئاسة سلمان آل خليفة على اقتراح لجنة المسابقات بدمج التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا وكأس العالم معاً.



وينص الاقتراح على توزيع المنتخبات المشاركة في الدور التمهيدي من التصفيات على ثماني مجموعات، على أن يتأهل أول كل مجموعة وأفضل اربعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم وفي الوقت ذاته إلى نهائيات كأس اسيا.





وتشارك عشرة منتخبات حاليا في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم توزع على مجموعتين، يتأهل منها الاول والثاني مباشرة الى النهائيات، ويخوض صاحبا المركز الثالث الملحق الاسيوي ذهابا وايابا، على ان يخوض المتأهل ملحقا آخر (في المرة الاخيرة كان مع خامس اميركا الجنوبية عندما التقى الاردن مع الاوروغواي وحسمت الاخيرة البطاقة).



ويوزع أفضل 24 منتخبا من المنتخبات الاخرى المتبقية من الدور التمهيدي للتصفيات على ست مجموعات بواقع اربعة منتخبات في كل منها حيث ستخوض تصفيات اخرى لإكمال عدد المنتخبات التي ستشارك في نهائيات كأس آسيا.





وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي وافق على اقتراح رفع عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس اسيا من 16 الى 24 بدءا من نسخة 2019. كما أقر ألغاء بطولة كأس التحدي من برنامجه، وستكون النسخة المقررة في المالديف من 19 الى 30 مايو المقبل هي الاخيرة.



وستكون بطولة كأس اسيا المقبلة في استراليا مطلع 2015 بالتالي الاخيرة التي تشهد مشاركة 16 منتخبا، هي منتخبات اليابان البطلة واستراليا الوصيفة والمضيفة وكوريا الجنوبية الثالثة فضلا عن بطلي كأس التحدي في النسختين اللتين تسبقان النهائيات، فضلا عن 11 منتخبا حجزت بطاقاتها عبر التصفيات.



