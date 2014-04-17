الريال يقهر برشلونة ويخطف كأس الملك

أحرز ريال مدريد لقبه التاسع عشر والأول منذ 2011 في مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم عندما عمّق جراح غريمه التاريخي برشلونة وهزمه 2-1، الاربعاء، على ملعب "ميستايا" في فالنسيا في المباراة النهائية.

وسجل الارجنتيني انخل دي ماريا (11) والويلزي غاريث بايل (85) هدفي ريال ومارك بارترا (68) هدف برشلونة.

وكان برشلونة في وضع لا يحسد عليه بعد ان ودّع في منتصف الاسبوع الماضي مسابقة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد قطب العاصمة الآخر اتلتيكو مدريد ثم تعرضت حظوظه في الاحتفاظ بلقب الدوري لضربة قاسية بسقوطه السبت الماضي أمام غرناطة ما سمح لأتلتيكو بالذات أن يبتعد عنه في الصدارة بفارق 4 نقاط قبل 5 مراحل على انتهاء الموسم.

أما الريال فوضعه كان أفضل بكثير من غريمه الكاتالوني إذ واصل مشواره نحو حلم الفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الاولى منذ 2002 بعد ان بلغ نصف النهائي على حساب بوروسيا دورتموند، وهو يتخلف في الدوري بفارق 3 نقاط عن جاره اتلتيكو وتنتظره مباريات سهلة في المراحل الخمس المتبقية، اصعبها على ارضه امام فالنسيا، فيما سيكون على منافسيه مواجهة بعضهما في المرحلة الختامية في مباراة قد تهدي النادي الملكي اللقب.

وعانى الغريمان من إصابة لاعبين مؤثرين جدا في صفوفهما، حيث غاب نجم النادي الملكي البرتغالي كريستيانو رونالدو، افضل لاعب في العالم، الذي تعرض للإصابة في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال ضد دورتموند وغاب عن لقاء الإياب اضافة الى مباراتي الدوري ضد ريال سوسييداد والميريا.

كما افتقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي افتتح باكورة القابه مع ريال مدريد، الظهير البرازيلي مارسيلو لكنه اعتمد على المدافع الآخر سيرخيو راموس رغم غيابه عن المباراة الاخيرة ضد الميريا بسبب مشاكل في عنقه.

ونجح الريال الذي خرج متوجاً باللقب في اللقاء الاول بين الفريقين في نهائي المسابقة عام 1936 (2-1) في فالنسيا بالذات بالاستفادة من المعنويات الهابطة لبرشلونة وتحقيق فوزه الاول على النادي الكاتالوني هذا الموسم لأنه خسر امام رجال المدرب الارجنتيني خيراردو مارتينو في المباراتين اللتين جمعتهما في الدوري هذا الموسم.

وعانى برشلونة من مشكلة في خط دفاعه فافتقد جهود جيرار بيكيه وكارليس بويول، ليعتمد مارتينو على مارك بارترا برغم إصابته بفخذه في قلب الدفاع الى جانب الارجنتيني خافيير ماسكيرانو.

وتحت أنظار الملك خوان كارلوس، بكّر ريال بالضغط على مرمى برشلونة، فسدد الويلزي غاريث بايل كرة من داخل المنطقة مرت الى يسار الحارس المخضرم خوسيه بينتو (5).

لكن في الهجمة التالية، لعب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة كرة بينية جميلة الى الارجنتين انخل دي ماريا، فتقدم وسدد كرة ارضية اخطأ الحارس بينتو في ابعادها ارتدت من يديه الى الشباك هدفا للفريق الملكي (11).

وبحث برشلونة عن التعادل فسيطر على الكرة في ظل مرتدات لريال وجناحه الارجنتيني الطائر انخل دي ماريا الذي لعب عرضية جميلة لبنزيمة تابعها بيمناه بعيدة عن القائم الايمن لمرمى بينتو (45)، لينتهي الشوط الاول بتقدم الريال.

وبعد الاستراحة دفع مارتينو بالظهير البرازيلي ادريانو بدلا من جوردي البا.

وخسر لاعب وسط برشلونة سيسك فابريغاس الكرة لينطلق لاعبو الابيض بمرتدة وصلت الى بيل الذي تلاعب ببارترا وسددها ارضية جاورت القائم الايسر (49).

وشتت لاعب وسط برشلونة سيرجيو بوسكيتس برأسه كرة وصلت على طبق من فضة الى بايل الذي أطلقها من حدود المنطقة صاروخية فوق العارضة (54).

ودفع فابريغاس ثمن إيقاعه البطيء فأخرجه مارتينو وزج بالدولي بيدرو رودريغيز (61).

وفي ظل العقم الهجومي للأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه، اندفع بارترا من الخلف وسدد كرة قوية أبعدها الحارس إيكر كاسياس بقبضتيه (65)، رد عليها بنزيمة بكرة خطيرة عندما أطلق بيسراه تسديدة أرضية أبعدها بينتو ببراعة (66).

وعادل برشلونة بهدف رائع من مارك بارترا إثر ضربة ركنية، إذ ارتقى المدافع الشاب وعكس عرضية تشافي بذكاء لتهبط في أعلى الزاوية اليسرى لمرمى كاسياس (68).

وتابع ريال انطلاقاته السريعة مقابل بطء شديد لبرشلونة، فسدد بايل المندفع من الخلف كرة قوية أبعدها بينتو (71)، ثم اطلق لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش كرة قوية ارتطمت بحافة القائم الايمن (81).

ودفع برشلونة ثمن تراجع لياقة مدافعيه، فمن كرة خسرها بمحاذاة منطقة ريال، انطلق بايل بمرتدة سريعة لم ينجح بارترا المصاب باحتوائه فانفرد وسدد كرة ضعيفة من تحت جسم بينتو عانقت الشباك هدفا ثانيا لريال (85).

وكان بإمكان ريال تسجيل الهدف الثالث بسرعة لكن تسديدة بنزيمة القريبة أبعدها بينتو (87).

وأهدر البرازيلي نيمار كرة التعادل ستبقى عالقة في اذهان مشجعي الفريق عندما استلم تمريرة بينية سددها قوية من داخل المنطقة بسن حذائه ارتدت من قائم كاسياس الايسر (89)، ليطلق الحكم أنطونيو ميغيل ماتيو لاهوز صافرة النهاية معلنا تتويج ريال مدريد.