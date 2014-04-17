سواريز: على مشجعي ليفربول الهدوء

طالب لويس سواريز، مهاجم ليفربول الإنجليزي، مشجعي فريقه بالتزام الهدوء في الوقت الذي يسعى فيه الفريق جاهدا الحصول على لقب الدوري للمرة الأولى خلال 24 عاماً.

واعترف الأوروغوياني سواريز بأنه لا يمكن متابعة ما يجري على صعيد البطولة في وسائل الاعلام خلال هذه المرحلة الحرجة من الموسم، من الطبيعي بالنسبة للمشجعين الانفعال ومناقشة فرصنا في البطولة".

ونقل الموقع الرسمي لنادي ليفربول تصريح سواريز: "طلبت من المشجعين الذين قابلتهم التزام الهدوء وعدم القلق لأننا سوف نبذل قصارى جهدنا".

وقال صاحب الـ27 عاماً: "شخصيا من الأفضل لي عدم مشاهدة التلفزيون وسماع الإذاعة أو القراءة عبر الإنترنت لأنني أعرف حقيقة الموقف، الفوز باللقب سيكون أمراً غاية في الخصوصية لكن لا نستطيع التفكير في هذا الآن".

وينفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة من 34 مباراة متفوقاً بنقطتين على تشيلسي الثاني في الترتيب وبستة نقاط على مانشستر سيتي الثالث الذي لعب 33 مباراة.