صيف الأخضر.. "إسباني"

أكد زكي الصالح، مدير المنتخب السعودي الأول، أن المنتخب سيدخل معسكراً صيفياً سيقام في إسبانيا وذلك منتصف مايو القادم، ضمن المرحلة الأولى استعداداً لبطولتي كأس الخليج وكأس أمم آسيا التي سيشارك المنتخب فيهما أواخر العام الجاري ومطلع العام القادم على التوالي.

وبحسب بيان أصدره الصالح عبر لجنة الإعلام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فإن الأخضر سيخوض مباراتين وديتين أمام منتخبي مولدوفيا وجورجيا، وذلك حسب برنامج خوان لوبيز كارو، المدير الفني، الذي سيعقد رابع أيام شهر مايو مؤتمراً صحافياً للإعلان عن قائمة اللاعبين التي سترافقه الى موطنه لمدة أسبوعين.