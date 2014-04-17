عطيف: سألتزم مع الشباب.. وكارينيو لم يكن واضحاً

لا يعتبر عبده عطيف، لاعب الشباب الحالي، أن عودته لناديه السابق بعد تجربتين في الاتحاد والنصر أمراً غير مستغرب، مشيراً الى أن تلك العودة تعني نسيان الخلافات التي كانت بينه وبين خالد البلطان، رئيس النادي، وسيادة الروح الرياضية بين الطرفين.

ويقول عطيف في ظهوره الإعلامي الأول بعد التوقيع مع الشباب لبرنامج "في المرمى": "كثير من اللاعبين الأوروبيين يعودون لأنديتهم التي بدأوا من خلالها، عندما يقتربون من ختم مسيرتهم الرياضية كلاعبين"، وتابع: "أنا بتّ أكثر نضجاً خلال العامين ونصف اللذين قضيتهما بعيداً عن أسوار نادي الشباب، وسألتزم بكل ما تنص عليه اللوائح الداخلية للنادي".

وشكر عطيف رئيسَ النصر الأمير فيصل بن تركي، وجماهير النادي الأصفر على كل ما قدموه له في فترة احترافه مع بطل الدوري، وقال: "دعموني كثيراً وأرادوا لي النجاح، لكني أملك اسماً ويجب الحفاظ عليه، من خلال اللعب أساسياً".

وانتقد عبده مدربه السابق دانيال كارينيو قائلاً: "لم يكن واضحاً معي، كان يشيد بي دائماً وأنني من أفضل لاعبيه في التمارين لكنه لا يشركني في المباريات، علاوة على أن موقفه مع النادي ليس واضحاً أيضاً"، قبل أن يصفه بالمدرب الحريص على الجوانب النفسية فقط.

واعتبر أن الدعم الجماهيري والإعلامي والتنظيم الإداري ووجود لاعبين سبق لهم تحقيق بطولة الدوري سبب في خروج موسم النصر بهذا الشكل، وقال: "منذ البداية كانت الانطلاقة جيدة، الفريق يحرص على عدم الخسارة، والآن أكثر ما أخافه على النصر هو الضغط الجماهيري على الإدارة واللاعبين في حالة رحيل كارينيو".