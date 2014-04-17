فيفا: أندية القرم لم تنضم إلى الاتحاد الروسي

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أنه لم يستلم طلبات انضمام أندية شبه جزيرة القرم إلى الاتحاد الروسي بعد انفصال المنطقة عن أوكرانيا وانضمامها باستفتاء شعبي إلى روسيا.

ويوجد في جزيرة القرم ناديان كبيران في الدرجة الأولى الأوكرانية، وهما "سيفاستوبول" و"تافيرا سيمفيروبول" فيما يحتلان المركزين الـ12 والـ15 في الدوري الأوكراني.

من جانبه، صرّح متحدث باسم الاتحاد الدولي لوكالة فرانس برس: "لم يستلم الفيفا بعد أي طلب لانضمام أندية القرم إلى روسيا". وكان جوزيف بلاتر رئيس الفيفا أكد في شهر مارس الماضي أن الناديين سينهيان الموسم في البطولة الأوكرانية.

وأكمل بلاتر: "هناك اتفاق بين جميع الأطراف المعنية وبدعم من الاتحادين الأوروبي والدولي". يذكر أن الاتحاد الروسي بدأ في إجراءات إدخال أندية القرم واتحادها في الدوري الروسي.