نصري ينقذ مانشستر سيتي من مفاجأة سندرلاند

أنقذ الفرنسي سمير نصري فريقه مانشستر سيتي من الهزيمة المفاجئة على أرضه أمام سندرلاند متذيل الترتيب، عندما سجل هدف التعادل قبل دقيقتين من نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكلا الفريقين.

وبدا أن مانشستر سيتي سيخوض مباراة سهلة عندما تقدم عبر البرازيلي فرناندينهو في الدقيقة الثانية في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ26، وتفنن لاعبو ثالث الدوري الإنجليزي بإضاعة الفرص أمام مرمى سندرلاند الذي يعاني كثيراً في هذا الموسم، ويبتعد عن منطقة البقاء في الدوري الممتاز بـ6 نقاط، حتى عادل كونور ويكهام النتيجة للضيوف في الدقيقة 73، وأتبعه بهدف آخر بعد 10 دقائق، وسط ذهول لاعبي وجماهير السيتي الذين شاهدوا فريقهم يتوجه نحو خسارته السادسة، لكن الفرنسي الدولي نجح بتسجيل هدف التعادل ليبقي الفارق بين فريقه والمتصدر ليفربول الى 6 نقاط.

وفي المباراة الثانية أوقف كريستال بالاس مسيرة إيفرتون الجيدة في المباريات الأخيرة، وتغلب عليه بـ3 أهداف مقابل هدفين على ملعب جوديسون بارك في ليفربول.

وتقدم كريستال بالاس بهدف في الشوط الأول عن طريق جايسون بونيشيون، وأتبعه بهدف لسكوت دان مطلع الحصة الثانية قبل أن يقلص نايتسمث النتيجة لإيفرتون، لكن كاميرون جيروم أعاد الفارق إلى هدفين في الدقيقة 73، وقبل أن تنتهي المباراة بأربع دقائق سجل كيفين ميراليس الهدف الثاني لأصحاب الأرض وتنتهي المباراة لمصلحة بالاس الذي صعد للمركز الحادي عشر، فيما بقي إيفرتون بالمركز الخامس بفارق نقطة عن أرسنال صاحب المركز الرابع.