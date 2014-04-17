نهائي كأس الملك بالرياض.. والأخضر يفتتح "الجوهرة"

كشفت مصادر "العربية.نت" أن هناك توجهاً لإقامة نهائي كأس الملك السعودي، الذي سيقام مطلع مايو القادم، على استاد الملك فهد الدولي بالرياض بدلاً من استاد الملك عبدالله بجدة، الذي كان من المقرر أن يفتتح في تلك المباراة.

وطبقاً لذات المصادر فإن الاتحاد السعودي يفكّر بأن تكون المباراة الأولى في الملعب للمنتخب السعودي، حيث يتواصل اتحاد اللعبة مع شركات رياضية عالمية للتعاقد مع منتخب البرازيل أو بطل كأس العالم – أياً كان – ليواجه صاحب الأرض في أول أسبوع من أيام الفيفا والذي سيكون بين يومي 5-9 سبتمبر المقبل.

ويتجه تيار آخر في اتحاد القدم الى إقامة افتتاحين: الأول محلي بين فريقين سعوديين، فيما يكون نظيره الدولي بين منتخبين عالميين تتم استضافتهما للعب المباراة على ميدان أحدث الملاعب السعودية.

وكانت تقارير إعلامية محلية أشارت منذ مطلع العام الجاري الى إقامة المباراة النهائية في "الجوهرة" الجديدة شمال جدة، فيما أكدت الشركة المنفذة أن يتم الانتهاء من العمل بنهاية أيام أبريل، ليكون الملعب جاهزاً لاحتضان أي مباراة بعدها.