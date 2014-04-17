نوفمبر.. إعلان مقاعد السعودية في دوري الأبطال

أوضح ياسر المسحل، عضو الأندية المحترفة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن قرار تحديد مقاعد الدول المشاركة في دوري أبطال آسيا 2015 سيصدر في شهر نوفمبر المقبل. وقال لـ"العربية.نت": "آلية تحديد المقاعد ستتغير، أعلى دولتين نقطياً بحسب التقييم ستحصل على ثلاثة مقاعد ونصف بدلا من أربعة مقاعد".

وأضاف المسحل: "المقصود بعدد المقاعد مشاركة ثلاثة أندية مباشرة بدور المجموعات، وناد رابع يشارك عبر المحلق في مباراة خروج المغلوب، وستكون عدد النقاط لكل دولة معتمدة بشكل كبير على المعيار الفني". فيما سبق أن أكد المسحل في تصريح سابق لـ"العربية.نت" أن المعيار الفني ينقسم إلى جهتين، إذ تحصل الأندية على 70%، فيما يأخذ المنتخب 30%.

ويتم حساب نتائج الأندية على مدار أربع سنوات، وتمثل كل سنة ربع المعيار، وفي حال انخفاض النتائج السعودية في البطولة القارية سيساهم ذلك في حرمان السعودية مقعدا أو نصف مقعد، حيث إن نقاط الفرق المشاركة يتم تقسيمها على عدد الأندية نفسها.

وينوي مسؤولو الاتحاد الآسيوي إلغاء المعايير التي لا يمكن قياسها، مثل معياري التسويق والحضور الجماهيري، وسيكون التركيز بشكل مقنن على التراخيص التي تغطي خمسة أركان رئيسية، المستحقات المالية والمنشأة بجانب المعيار الفني وترتيب الفئات السنية والمدربين ورخصهم التدريبية.

وفي حال حصول السعودية على ثلاثة مقاعد، سيشارك في بطولة آسيا 2015، بطل الدوري ووصيفه، بجانب بطل كأس الملك، وإذا نال السعوديون نصف مقعد إضافي سيشارك ثالث الدوري في الملحق، أو رابع الدوري، لو كان ثالث الدوري بطلاً لكأس الملك.

يذكر أن ياسر المسحل سيمثل السعودية في الـ29 من شهر أبريل ستكون هناك ورشة عمل للاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالامبور لشرح الآلية والمعايير والمتطلبات الجديدة لتحديد عدد مقاعد كل دولة.