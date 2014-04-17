السؤال أعلاه مهم وتكمن أهميته في اضفاء الثقة الكاملة على هذا الاتحاد المنتخب لأول مرة سعودياً، ويصبغ على قرارات الاتحاد بصبغة من الثقة والارتياح لدى الأندية التي تنضوي تحت لوائه، وكذلك المتلقي الذي لن يشكك في شرعية ونزاهة وعدالة قراراته وبطولاته.

ما يجعلنا نتساءل لأول مرة بهكذا سؤال، كمية السلبية الطافحة، والتي باتت سمة مع الأسف على تفاعلات وردود أفعال هذا الاتحاد من خلال مواقف وتصريحات مسؤوليه، أو القرارات الغريبة والمتناقضة التي تصدر عنه، وفيها كسر لقواعد اللعبة، وقوانينها، ولوائحها.

بالأمس نقلت مباراة من بريدة الى العاصمة بناء على تقرير من الدفاع المدني موجه لوكيل الرئاسة العامة للشؤون المالية، ولا نعلم ما دخل الدفاع المدني ووكيل الرئاسة المالي في قرارات هي من صميم عمل ومسؤوليات اتحاد كرة القدم، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه الى خرق أشبه بـ"شرخ" للوائح وأنظمة اتحاد اللعبة ذاتها عندما لم تنقل المباراة الى ملعب محايد!.

ثم تواصلت التصريحات المثيرة للشك والريبة من قبل رئيس الاتفاق بعد أن بدأها رئيس النصر في نتائج المباريات عبر اتهامات واضحة وصريحة تشكك وتتهم ذمم مسؤولي أندية الهلال والنهضة والشباب والعروبة والاتحاد ونجران، في ظل صمت مطبق غريب من اتحاد عيد الذي يمارس دور المتفرج دون تحرك يحفظ للاتحاد وشرف بطولاته ونزاهتها الكرامة اللازمة والضرورية.

مثل هذه المواقف الغارقة في السلبية تدعونا لنتساءل ونلح في السؤال: هل اتحاد عيد مستقل في ذاته؟ أم أن ثمة أيادٍ خفية تديره في الخفاء!؟

أخطأت ياريس

دافعت مرة، وطالبت مرتين أن يقف الاتفاقيون مع ادارتهم ممثلة في رئيسها الأخ عبدالعزيز الدوسري في أحلك ظروف يمر بها فارس الدهناء، وهي بالمناسبة ليست وليدة هذا الموسم بل هي نتيجة أخطاء تراكمية وقد سبق للاتفاق بذات الظروف، وكاد أن يهبط لكنه نجا بفضل الله ثم بوقفة أعضاء الشرف، ولكن ليس كل مرة تسلم الجرة.

الرئيس الاتفاقي دفع ثمن أخطائه التراكمية، والمتكررة بطريقة لا تليق بخبرة السنين العريضة التي قضاها الدوسري في سدة الحكم الاتفاقية، وظهر كأنه لم يستفد من السنين الخوالي والتجربة المريرة السابقة، فليس من المنطق أو المعقول أن نمرر لرئيس الاتفاق اسطوانة اسقاطاته على الشباب والاتحاد، وإن كان رئيس الأخير قد سكت عن تصريحات واتهامات الدوسري غير المبررة، فإن رئيس الشباب خالد البلطان جاء رده ملجماً ومعرياً لمواقف رئيس الاتفاق من ناديه المرتبكة وخيباته المتلاحقة.

الاتفاق يحتاج الان الى فكر اداري شبابي جديد يعيد ترتيبه من الداخل.

نقاط

الشباب خسر من الشعلة والنهضة قبل العروبة والاتحاد خسر من العروبة والفيصلي قبل نجران.

لاتحاول إلباس عباءة فشلك على الاخرين؟

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*نقلا عن صحيفة اليوم السعودية