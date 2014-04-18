التلاعب بالنتائج.. يودي برئيس ناد خلف القبضان

يواجه عزيز يلدريم، رئيس نادي فنار بخشة التركي، احتمالية العودة إلى السجن بعد رفض المحكمة يوم الخميس، الاستئناف الذي تقدم به ضد العقوبة التي فرضت عليه إثر إدانته بالتلاعب في نتائج مباريات الدوري.

وحكم على يلدريم بالسجن لمدة ستة أعوام وثلاثة أشهر في عام 2012 بعدما أدين بالتلاعب في النتائج بمسابقة الدوري، وأمضى عاما خلف قبضان السجن قبل إخلاء سبيله للنظر في الاستئناف.



وتم رفض الاستئناف الذي تقدم به يلدريم في يناير الماضي وجاء حكم المحكمة العليا البارحة ليقلص الخيارات القانونية أمام رئيس فنار بخشة، الذي يعتبر احد أقوى الشخصيات في عالم كرة القدم بتركيا والذي يقترب فريقه من الفوز باللقب المحلي للمرة 19 في الموسم الحالي.

