الموت يغيب تومبيديس عن وست هام

قال نادي وست هام يونايتد، المنافس في دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن مهاجمه الأسترالي الشاب ديلان تومبيديس توفي بعد صراع مع السرطان.

وقال النادي في بيان "حظي ديلان باحترام كل من عرفه بسبب آرائه الذكية الخاصة باللعبة وشخصيته المتميزة".

وكان تومبيديس انضم إلى وست هام عندما كان عمره 15 عاما بعد أن لعب لبعض الوقت في هونغ كونغ، كما لعب لمنتخبي أستراليا تحت 17 و23 عاما.

وقال ديفيد جالوب، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم في بيان "نيابة عن مجتمع كرة القدم في أستراليا نتقدم بأحر التعازي إلى أسرة ديلان ولزملائه في الفريق وأصدقائه".

ويحتل وست هام المركز الـ12 بين فرق دوري إنجلترا الممتاز العشرين برصيد 37 نقطة من 34 مباراة.