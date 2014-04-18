النصر المرغوب

قبل 3 سنوات تقريباً كتبت في هذه المساحة أن المقياس الحقيقي لعودة النصر هو أن يكون مرغوباً من قبل إدارات ولاعبي الأندية الأخرى.

ـ لا أغفل تحقيق البطولات وأنها مقياس هام للغاية للعودة لكنني أرى أن رضاء الآخرين عنك ورغبتهم بك والتعامل معك هي عنصر هام بل هي من يجلب اللاعبين الذين يقودون الفريق لتحقيق البطولات وهو ما حدث في النصر خلال الموسمين الماضيين.

ـ عندما (تحسنت) سمعة النصر كثيراً على صعيد الوفاء بالحقوق المالية وعندما شعرت الأندية الأخرى (إدارات ولاعبين) بوفرة السيولة المالية في نادي النصر بات النصر هدفاً لتلك الإدارات وأولئك اللاعبين.

ـ نحن نعيش عصر الاحتراف.. صحيح أن الراحة النفسية جزء هام للمحترف لكن الجزء الأكبر والأهم في انتقال المحترفين على مستوى العالم هو الجانب المالي للنادي واللاعب.

ـ النصر ومنذ موسمين والسيولة المالية متوفرة والحقوق المالية يتم دفعها حتى لو تأخرت قليلاً وهو شأن كل الأندية.

ـ ليس ذلك فحسب بل المتابع للنصر منذ موسمين أو ثلاثة يشعر برغبة جامحة وعمل مكثف من قبل إدارة النصر من أجل عودة الفريق وهذا دفع بمحترفين كثر بالحرص على اللعب للنصر لأنه يدفع أموالاً مغرية ولأن هناك عملا يشعر المتابعين بأنه يقود لتحقيق البطولات.

ـ المحترف يريد هذين العاملين..المال وتحقيق البطولات ومتى توفرت في أي ناد كان فإنه سيكون وجهة ذلك المحترف إلى جانب الراحة النفسية التي سبق وقلت إنها جزء هام بالنسبة للمحترف لكنها قد تأتي مع الأيام متى توفر المال والعمل الجاد لتحقيق البطولات.

ـ في العقدين الماضيين كان هناك انتقالات لمحترفين محليين لكل الأندية ومن بينها النصر لكن الحضور الأبرز لانتقال المحترفين المحليين (المتميزين) كان لأندية الاتحاد (عهد منصور البلوي) والهلال (عهد محمد بن فيصل) والشباب (عهد خالد البلطان).

ـ الأندية الثلاثة كانت وجهة الكثير من المحترفين المحليين المتميزين وكانت أندية مرغوبة للمحترفين لأنها توفر المال والرغبة بتحقيق البطولات وهو بالفعل ما تحقق.

ـ في تلك المرحلة كان المحللون والنقاد بل والجماهير بمختلف ميولهم يؤكدون أن أسباب غياب النصر هو غياب اللاعبين المحليين (المتميزين) وأنه كلما استمر النصر غير قادر على جلب الأسماء المحلية (المتميزة) فإنه سيظل بعيداً عن البطولات.

ـ في الموسمين الماضيين قل عدد اللاعبين المتميزين المنتقلين للاتحاد والهلال والشباب (ربما أبرز لاعبين انتقلا مؤخراً هما نايف هزازي للشباب وناصر الشمراني للهلال) والسبب ضعف العروض المالية المقدمة للمحترفين إلى جانب اهتزاز المستوى الفني لهذه الأندية.

ـ وفي الوقت الذي اهتزت أندية الاتحاد والهلال والشباب فنياً ومالياً كان النصر يتحسن على الصعيدين وبالتالي بات هو وجهة الكثير من المحترفين السعوديين المتميزين والنتيجة عودة النصر وتحقيقه بطولتين في موسم واحد.

*نقلا عن صحيفة الرياضية السعودية