الهلال: لا اتصالات مع الجزائري مطمور

أوضح محمد الحميداني، نائب رئيس الهلال السعودي، أن الأخبار المتداولة عن مفاوضة اللاعب الجزائري كريم مطمور من أجل اللعب في الفريق الأزرق الموسم المقبل غير صحيحة البتة. وقال الحميداني لـ"العربية نت": "لم نفاوض كريم مطمور، وحتى هذه اللحظة لم نستقر على اللاعبين الأجانب ولم تتضح الصورة النهائية عنهم".

من جانبه تواصلت "العربية نت" مع كريم مطمور، بيد أن الدولي السابق لم يجاوب على الاتصالات الواردة إلى هاتفه. بينما أشارت الصحافية الجزائرية قبل يومين إلى عرض هلالي لصاحب الـ29 عاماًً الذي يمتد عقده لمدة عامين مع كايزر سلاوتون الألماني "درجة ثانية".

ويتردد داخل البيت الهلالي أن مستقبل الإكوادوري كاستيلو غير جيد مع الفريق بعد تواضع مستواه بجانب كثرة مشاركاته الدولية مع المنتخب، حيث يستغرق السفر من العاصمة السعودية الرياض إلى العاصمة الإكوادورية كيتو، أكثر من 22 ساعة عبر الطيران.

