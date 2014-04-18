الهلال يبحث عن ممولين لـ "ستاد الأزرق"

تسعى مجموعة من أعضاء شرف نادي الهلال السعودي, إلى توفير تمويل من شركات كبرى أو بنوك محلية تموّل مشروع ستاد للنادي, وهو المشروع الذي تفكر فيه الإدارة الزرقاء منذ أعوام.

وأكد محمد الحميداني، نائب رئيس الهلال لـ"العربية نت"، رغبة الهلاليون في ستاد خاص، وقال: "أمنيتنا إنشاء ستاد خاص للنادي ولكن ذلك يحتاج إلى رصد مالي وحتى الآن نبحث عن شركات وموارد للتمويل، متى ما وجدنا الدعم المناسب سنرفع ذلك للجهات المختصة، ولكن إلى الآن لم نرفع أوراقنا".

ويمثل مشروع الاستاد الأزرق ، حلماً لمنسوبي النادي وجماهيره، حيث يعتبر أحد الملفات الاستثمارية الهامة، المعلقة منذ إدارة الأمير عبد الله بن مساعد العام 2004 إذ يرى الهلاليون شمال العاصمة مقرا مناسب للاستاد المزمع إنشاؤه.

ويعتقد مسؤولو النادي الأزرق, أن ستاد نادي الهلال سيكون نقلة نوعية في مسيرة النادي العاصمي, وضرورة في مسيرة فرق النادي, وبابا لمشاريع استثمارية جديدة, ومنح النادي فرصة التوسع في إضافة فرق للفئات السنية مع نقل الفريق الأول إلى الاستاد المنتظر.

يذكر أن الأندية السعودية تملك ملاعب خاصة ضمن مقراتها, تمارس فيها التحضيرات, وتلعب مبارياتها على ملاعب تابعة للرئاسة العامة لرعاية الشباب, مؤسسة الرياضة في البلاد,لكنها لا تملك ستادات خاصة كتلك التي تملكها الفرق العالمية.