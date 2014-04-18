بترجي: لجنة ملفات مرشحي الأهلي.. بـ"وجهين"

اتهم عبدالله بترجي، المرشح الذي دخل بإدارة توافقية مع الأمير فهد بن خالد، رئيس أهلي جدة الحالي، لجنة استقبال ملفات المرشحين بالنادي الغربي بعدم الوضوح معه أثناء تقديمه ملفه، وتحفظهم عليه وعلى أعضاء إدارته بدون أسباب منطقية.

وقال بترجي لـ"العربية.نت":" قالوا لي بالبداية إن الاجتماع الأول بيني وبينهم سيكون تعارفياً، ودار بيننا حديث عن الأمور المالية وأعضاء مجلس إدارتي المرشحة، لكني تفاجأت بعد خروجي منهم عن تسريب التفاصيل المالية". وتابع: "سألوني عن الأشخاص الداعمين، فاعتذرت عن كشف هوياتهم، لأن هذا أمر بيني وبين داعميّ فقط، وأكدت أنني ملتزم بدفع مبلغ معين، ولدي ملف استثمار يتكفل بالإيرادات، ويتحمل المصروفات في الفترة المقبلة، ثم طلبوا مني العودة لمقابلتهم بعد أسبوعين".

ويرى بترجي أن أعضاء اللجنة كانوا متحفظين عليه، ويقول: "كان هناك بعض التحفظ من أعضاء اللجنة ومن شرفيين، وهنا تيار معارض لترشحي داخل اللجنة، وعندما قابلتهم كانوا يسألونني عن مقدار الدعم الذي سيوفره الأمير فيصل لي، ورفضت الإجابة، لأن الأخير يدعم الكيان وليس الأشخاص، وحقيقة أعتبر هذا مجرد استفزاز، وبعد خروجي بدأوا بالحديث عني وضعف ملفي، رغم أنهم لم يقولوا أي شيء عندما اجتمعنا، وكانوا يعتقدون أن الأشخاص الذين سيضمهم مجلس الإدارة ناقصو خبرة، رغم وجود أسماء كبيرة لها ثقلها في الأوساط الأهلاوية، مثل باسم أبو داوود، وأنا متأكد من مقدرتهم على الإضافة لمسيرة النادي".

واعترف بترجي أن تنازله عن منصب الرئيس ودخوله بإدارة توافقية مع الرئيس الحالي يعتبر تنازلاً، ويقول: "لا أحد يختلف على شرفية المنصب، لكني أريد الأفضل لهذا الكيان، وأنا بالأساس أعلنت ترشحي عندما أعلن الأمير فهد بن خالد عدم رغبته بالاستمرار، وبقائه بالمنصب لمصلحة النادي، وسأعقد معه اجتماعاً لمناقشة الخطة التي وضعتها، ورسم الخطوط العريضة لملفنا المشترك".