بيل وقمة الغد المنتظرة !

•• المغامرة هي إحدى سمات كرة القدم، وأعني المغامرة المحسوبة التي انتهجها ريال مدريد أمام برشلونة، والتي كان بيل أحد ثواب تها، رغم أن ثمة من طالب ساهر والمرور وعابري كبري المشاة بضرورة معاقبته؛ لأنه فعلا تجاوز أعراف المرور الممنهج التي تقرها أهداف كرة القدم.

•• بيل ماذا فعلت؟ سؤال كبير ربما يطرح اليوم في الإعلام، وربما طرح عليه من الماهر ميسي الذي تستهويه مثل تلك الأهداف.

•• فاز الملكي بكاس إسبانيا، فقال لي كثر: عقبال الملكي السعودي، فعلقت عيناي ولم يعلق فمي، لكن قلت بيني وبين نفسي: يا رب.

•• في النهائي الإسباني، غطت المتعة من قبل ريال مدريد على غياب الدون الذي يكون مع ميسي علامة الجودة في الكلاسيكو الذي بات الوجبة الدسمة لكل عشاق كرة القدم في العالم.

•• ففي الملكي فقط، إذا غاب سيد حضر آخر، والتاريخ الذي كتب آخر أرقامه بيل ليلة أمس الأول يؤكد ذلك!

•• كل ما فعله بيل، يا عشاق برشلونة، أنه سجل هدفين ومضى، فلا تقسوا عليه بكلام لا يجيده إلا المغبونون!

•• وهنا، حيث موقع الملكي الآخر، ننتظر غدا موقعة كروية أشبه ما تكون في النظرة لها والاهتمام بها مثل تلك، ولن أحدد تلك حتى لا يقول أحد المدرعمين: من جدك أو تمزح.

•• تلك أقصد بها الهلال والنصر محليا، وعربيا الأهلي والزمالك، والتحديد بحت به لكي لا تظنوا أنني أقصد ريال مدريد وبرشلونة.

•• في الشرائع الأهلي والاتحاد في ذهاب قد يؤجل الحسم للإياب.

•• وفي آسيا، تأهل اثنان وغادر واحد، وبقي الهلال يصارع لوحة العشاء الأخير، وإن بدت صعبة في نظر غير المتفائلين، إلا أنني أرى عكس ذلك!

•• تستفزني القصات الأخيرة لبعض لاعبينا والتي وصلت لحالات مقززة..

•• أيها النجوم، إذا كنتم غير قادرين على احترام أنفسكم فاحترموا مجتمعكم!

•• جبسون أوقف أربع سنوات بسبب رفضه أو تهربه من أخذ عينة الكشف عن المنشطات، لن أحاكم القرار ولن أسأل عن اللائحة، ولكن لماذا فرح الاتحاديون لهذا القرار؟

•• هاه بشروا وجدتم عبدالعزيز الجبرين أم مازال البحث جاريا!!

•• فعلا، احتراف فقد قدميه بسبب صراع الأقوياء وعاد لمرحلة الحبو..

•• القضية ليست في الإعلامي الذي يجاهر بميوله، بل في من يدعي أنه بلا ميول وهو أكبر المتعصبين.



*نقلا عن صحيفة عكاظ السعودية