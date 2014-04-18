فان باستن مدرباً للكمار الهولندي

أعلن نادي الكمار الهولندي، ان ماركو فان باستن، مدرب المنتخب الهولندي وهدافه السابق سيشرف على الإدارة الفنية للفريق اعتبارا من الموسم المقبل وحتى عام 2016.



واوضح النادي في بيان رسمي: "الكمار وفان باستن توصلا الخميس إلى اتفاق شفهي لإبرام عقد بين الطرفين حتى صيف 2016، ستتم تسوية تفاصيل العقد في الايام القليلة المقبلة".





وسيخلف فان باستن (49 عاما)، مواطنه ديك أدفوكات في الجهاز الفني للكمار الذي يعاني محليا حيث يحتل المركز السابع على الرغم من تألقه قاريا إذ خرج من الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".





ولم يشرف فان فاستن على تدريب أي فريق منذ عام 2012 عندما قاد هيرينفين وذلك بعد تجربتين متباينتين على رأس الادارة الفنية لمنتخب بلاده (4 اعوام) وفريق أياكس امستردام.





وأحرز فان باستن الكرة الذهبية لافضل لاعب في اوروبا ثلاث مرات أعوام 1988 و1989 و1992 وأفضل لاعب في العالم عام 1992 وتوج مع ميلان الإيطالي بلقب كأس الأندية الأوروبية البطلة (دوري الابطال حاليا) عامي 1989 و1990، وكأس القارات وكأس السوبر الأوروبية في 1989 و1990، والدوري المحلي أعوام 1988 و1992 و1993. فيما اضطر إلى الاعتزال في قمة مسيرته بسبب الإصابات المتلاحقة.

