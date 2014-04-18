ريال مدريد يبعد نيمار وألبا شهراً عن برشلونة

تعرض برشلونة الإسباني لضربة إضافية بعد إصابة مهاجمه البرازيلي نيمار بقدمه اليسرى وابتعاده أربعة أسابيع عن الملاعب، بحسب بيان صدر عن النادي الكاتالوني، بعد تعرضه لضربة خلال المباراة التي جمعت بين فريقه وريال مدريد بنهائي كأس ملك إسبانيا أمس.

وسيغيب النجم البرازيلي عن مباريات أتليتك بلباو وفياريال وخيتافي، فيما لم يتأكد أمر مشاركته أمام أتليتكو مدريد في المباراة المهمة حتى الآن.

ويشكل خبر إصابة نيمار رعباً لمنتخب البرازيل الذي يعتمد عليه بشكل كبير في حملة كأس العالم التي يستضيفها على أرضه الصيف المقبل.

ولم تتوقف أحزان برشلونة عند هذا الحد، بل إن الظهير الدولي الاسباني جوردي ألبا سيغيب ثلاثة أسابيع بسبب إصابة عضلية تعرض لها أمس أمام الريال في الشوط الأول، قبل أن يبعده الأرجنتيني تاتا مارتينو ويبدله بالبرازيلي أدريانو كوريا نهاية الشوط الأول.