9 لاعبين أسقطتهم المنشطات في كرة القدم السعودية منذ 2010

أوقفت المحكمة الرياضة في البرازيل في الـ26 من شهر سبتمبر عام 2013، البرازيلي ديكو، لاعب فلومينينزي البرازيلي لمدة عام بسبب تعاطيه للمنشطات، إلا أن لاعب برشلونة السابق الذي حقق خمسة ألقاب في معقل كتالونيا، اعتزل كرة القدم وسيسري الحكم ضده لاحقا في حال قرر العودة إلى ملاعب كرة القدم.

في الملاعب السعودية، تفشت ظاهرة إيقاف لاعبي كرة القدم بسبب المنشطات ففيي آخر أربعة أعوام، أوقفت اللجنة السعودية لمكافحة المنشطات العديد من اللاعبين، كان آخرهم البرازيلي جيبسون، لاعب فريق اتحاد جدة، ولمدة أربع سنوات؛ بسبب امتناعه عن الخضوع لكشف روتيني، ويعتبر الإيقاف الثاني بحق اللاعب الذي أوقف عام 2009.

وتستعرض "العربية نت" أبرز لاعبي الكرة السعودية الموقوفين في السنوات الماضية من قبل لجنة مكافحة المنشطات التي تمنع المنبهات والمخدرات والتلاعب بالدم والمواد البناءة:

*أحمد عباس.. لاعب وسط النصر الموقوف لمدة عامين منذ شهر نوفمبر عام 2012، وجاء إيقاف اللاعب، بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة، إذ تم الكشف عليه بعد مباراة فريقه أمام نجران، فيما برر اللاعب أن المادة عبارة عن عقاقير لزراعة الشعر.



*علاء الكويكبي.. مهاجم فريق الوحدة الذي تعرض للإيقاف في شهر مارس عام 2010، وبعد طول جدل، أوصت لجنة المراقبة على المنشطات إيقاف اللاعب عاما واحدا بعد ثبوت تعاطيه دواء محظورا فيما اعتزل الكويكبي كرة القدم آنذاك.

*خالد شراحيلي.. حارس مرمى فريق الهلال الذي تعرض للإيقاف منتصف شهر يناير عام 2013، وذلك لانتهاكه أنظمة مكافحة المنشطات فيما تنازل اللاعب عن حقه في فتح العينة (ب)، وسيكون متاحا لفريقه الأزرق مطلع عام 2015.

*فواز الخيبري.. حارس مرمى فريق الاتحاد، إذ تعرض الشاب للإيقاف في شهر يوليو عام 2013 بعد نهاية مباراة فريقه أمام الفتح ضمن كأس الملك، وكشفت اللجنة أن نتائج العينة الواردة من المختبر الدولي بسويسرا جاءت سليمة فيما تم إيقاف اللاعب لمدة عامين.



*فيصل الجمعان.. مهاجم هجر حالياً الذي أوقف لمدة عامين بعد اكتشاف مادة محظورة في عينته التي أخذت منه عندما كان يلعب مع فريق الهلال، وجاء إيقاف الجمعان في شهر ديسمبر عام 2010 وعاد اللاعب بعد ذلك ليقود فريقه الحالي إلى الدوري الممتاز.

*فهد عداوي.. مدافع فريق الفيصلي الموقوف منذ شهر يونيو عام 2013، بسبب اكتشاف اللجنة موادا محظورة في عينات اللاعب بعد مشاركته، وأكد ذلك المختبر الدولي المعتمد في دولة الهند.



*سامي الفضلي.. لاعب وسط فريق الباطن "درجة أولى"، تم إيقافه في شهر مارس عام 2014 بسبب تناوله مادة أمفيتامين، وبذلك انتهك اللاعب قوانين النظام الدولي مما حرمه عن المشاركة مع فريقه الشمالي داخليا وخارجيا.

*ماجد المولد.. مدافع فريق الرائد السابق، تم إيقافه عامين ابتداء من شهر مارس عام 2010 بسبب إعطائه مادة محظورة لأحد الرياضيين، وكادت أن توصل عقوبة الإيقاف إلى أربع سنوات ولكن تم تخفيفها إلى النصف بعد تعاون اللاعب.

