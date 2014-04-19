أهلي دبي يقلبها على الجزيرة ويضم الكأس للدوري

أحرز الأهلي لقب كأس المحترفين الإماراتية لكرة القدم بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز مثير 2-1 على فريق الجزيرة في المباراة النهائية للمسابقة التي لعبت يوم السبت.

وتقدم علي مبخوت بهدف للجزيرة من ركلة جزاء بعد مرور نحو نصف ساعة على البداية، وأدرك البرازيلي جرافيتي التعادل للأهلي قبل 20 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

وبعد عشر دقائق راوغ إسماعيل الحمادي، مهاجم الأهلي، اثنين من مدافعي الجزيرة بشكل رائع داخل المنطقة قبل أن يسدد كرة قوية في المرمى ليضمن الفوز لناديه.

وجمع الأهلي بذلك بين لقبي الدوري وكأس المحترفين بعدما فاز باللقب المحلي الآخر في وقت سابق، وهذا اللقب الثالث للأهلي مع مدربه الروماني المخضرم كوزمين أولاريو الذي افتتح الموسم الجاري بإحراز لقب كأس السوبر الإماراتية.