أتليتكو يتجاوز إيلتشي ويقترب من "الحلم"

سجل ميراندا هدفا بالرأس، وضاعف زميله دييغو كوستا الغلة من ركلة جزاء متأخرة، ليتغلب أتليتيكو مدريد المتصدر 2-صفر على ضيفه ايلتشي، اليوم الجمعة، ويواصل طريقه بثبات نحو تحقيق المفاجأة بالفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لأول مرة منذ 1996.

وأهدر ديفيد فيا ركلة جزاء بعد مرور ست دقائق من الشوط الثاني على ملعب كالديرون، وكادت الأعصاب تنفلت قبل أن يرتقي قلب الدفاع ميراندا عاليا ليستقبل ركنية خوسيه سوزا بقوة في الشباك قبل 18 دقيقة من النهاية.

وتعرض كوستا لعرقلة من كريستيان سابونارو مدافع ايلتشي الذي حصل على الإنذار الثاني ليطرد من المباراة في الدقيقة 90 ونفذ المهاجم المولود في البرازيل ركلة الجزاء بنجاح، مسجلا الهدف رقم 27 له في الدوري هذا الموسم ليصبح على بعد هدف واحد من معادلة رقم الهداف كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد.

ووسع أتليتيكو بهذا الانتصار الفارق الذي يفصله عن أقرب مطارديه ريال مدريد صاحب المركز الثاني إلى ست نقاط. وتم تأجيل لقاء ريال مدريد في ضيافة ريال بلد الوليد إلى السابع من مايو المقبل.

ويتأخر برشلونة حامل اللقب الذي سيستضيف اتليتيك بيلباو الرابع بعد غد الأحد بنقطة واحدة عن ريال مدريد في المركز الثالث.

وتحت قيادة المدرب دييغو سيميوني بات أتليتيكو مدريد قوة يحسب لها ألف حساب تنافس الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة الأغنى والأكثر إمكانيات. ويقترب اتليتيكو من الفوز باللقب لأول مرة منذ 1996 حينما فاز الفريق أثناء فترة لعب سيميوني بثنائية الدوري والكأس في إسبانيا.

وحال فوزه في المباريات الثلاث المقبلة سيضمن اتليتيكو الحصول على اللقب بحلول المباراة الأخيرة للموسم على ملعب نو كامب التابع لبرشلونة.

ويحتل ايلتشي الصاعد لدوري الأضواء من الدرجة الثانية الموسم الماضي المركز 15 متقدما بأربع نقاط عن منطقة الهبوط.