الأهلي يضع قدماً في نهائي كأس الملك

وضع أهلي جدة السعودي قدما في نهائي كأس الملك، بعد تجاوزه ضيفه الاتحاد في نصف النهائي. في المباراة التي جمعتهما على استاد الملك عبدالعزيز في مكة اليوم السبت.

تقدم الاتحاد أولا عن طريق الشاب فهد المولد (25) بعد استثماره تمريرة من زميله البرازيلي ليو بونفيم، وعادل المدافع الصاعد محمد أمان (29) بعد أربع دقائق فقط من هدف التقدم. تناوب الفريقان الهجمات على المرميين، وكان كل المهاجمين قريبين من التسديد في أي لحظة، ولم تنجح أي من المحاولات.

في مطلع الحصة الثانية، كان الهداف فلاته قريبا من تسجيل الهدف الثاني لفريقه، لكن كرته أخذت طريقها إلى الخارج وهو في مواجهة الحارس وحيدا. بعدها مباشرة (60) استثمر البرتغالي لويس ليال مهاجم الأهلي خطأ قريبا من الصندوق، فأرسل صاروخا لا يرد ولا يصد استقر في شباك الاتحاد وسط متابعة الحارس فواز القرني.

بعده بدقائق هز الاتحاديون شباك خصمهم، قبل أن تلغي راية الحكم المساعد الهدف بحجة التسلل. استمر الفريقان في الهجوم المتبادل، مع خطورة واضحة لم تهتز عنها أي من الشبكتين. وسيتواجه الفريقان في مباراة الرد الأحد المقبل، ويكفي الأهلي التعادل لبلوغ المباراة النهائية.

جانب من المباراة: