سندرلاند يعطل تشيلسي ويقرّب حلم ليفربول

حقق سندرلاند الذي يتذيل ترتيب، ما لم يكن في الحسبان ومهد الطريق أمام ليفربول لإحراز لقبه الاول منذ عام 1990، بإسقاط تشلسي في معقله "ستامفورد بريدج" والفوز عليه 2-1 يوم السبت في المرحلة الـ35 من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وبامكان ليفربول ان يوسع الفارق الذي يفصله عن فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الى 5 نقاط قبل ثلاث مراحل على ختام الموسم في حال فوزه على مضيفه نوريتش ستي غدا الاحد.

وفي حال احرز ليفربول اللقب في نهاية الموسم فسيكون مدينا كثيرا لسندرلاند لان الاخير كان اجبر المنافس الاخر لفريق "الحمر" مانشستر سيتي على التعادل معه 2-2 الاربعاء الماضي في مباراة مؤجلة.

والمفارقة ان هدف الفوز الذي سجله سندرلاند في الوقت القاتل من اللقاء جاء بقدم لاعب ليفربول الايطالي فابيو بوريني المعار الى "بلاك كاتس".



وتمكن تشيلسي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 12 اثر ركلة ركنية نفذها البرازيلي ويليان فوصلت الكرة الى الكاميروني صامويل ايتو الذي سجلها مباشرة في شباك الحارس الايطالي فيتو مانوني.

لكن رد سندرلاند جاء سريعا واثر ركلة ركنية ايضا وصلت عبرها الكرة الى الاسباني ماركوس الونسو المتواجد خارج المنطقة فاطلقها قوية فنجح الحارس الاسترالي مارك شفارتسر في صدها لكنها سقطت امام كونور ويكهام الذي تابعها في الشباك (18).

وكان تشلسي قريبا في اكثر من مناسبة من استعادة تقدمه وابرزها للصربي برانيسلاف ايفانوفيتش الذي وصلته الكرة اثر ركلة ركنية فحولها برأسه نحو المرمى لكن مانوني تألق في صدها بمساعدة العارضة التي اعادتها الى احضانه (36).

وواصل فريق مورينيو اندفاعه لكنه اصطدم مجددا بتألق مانوني الذي صد محاولة الصربي نيمانيا ماتيش ثم نهض مجددا ليقف في وجه متابعة ايتو (42).

وبدأ تشلسي الشوط الثاني من حيث انهى الاول وكان قريبا جدا من الوصول الى الشباك اثر هجمة مرتدة بدأها برانيسلاف من منطقة فريقه ووصلت الكرة الى ويليان الذي توغل بها قبل ان يمررها الى ايتو على الجهة اليسرى لمنطقة الضيوف فسددها قوسية لكن محاولة الكاميروني مرت قريبة جدا من القائم الايسر (48).

ولجأ مورينيو بعدها الى السنغالي دمبا با لتعزيز هجومه على حساب البرازيلي اوسكار (59) وكاد مهاجم نيوكاسل السابق ان يضع فريقه في المقدمة بعد ان تبادل الكرة مع ويليان لكنه اطاح بها بعيدا جدا عن الخشبات الثلاث بعد ان فقد توازنه (65).

وواصل تشلسي اندفاعه التام نحو مرمى ضيفه لكن الهدف "الكارثة" جاء من الجهة المقابلة عندما تسبب الاسباني سيزار اسبيلكويتا باسقاط الاميركي جوزي التيدور داخل المنقطة فاحتسب الحكم ركلة جزاء انبرى لها بنجاح بوريني (82).

وحاول تشلسي في الدقائق الاخيرة ان ينقذ نقطة على اقله لكنه لم يفلح ليتلقى بالتالي هزيمته الثانية في المراحل الاربع الاخيرة والاولى على يد سندرلاند في الدوري منذ 14 نوفمبر 2010 (صفر-3 حينها في ستامفورد بريدج ايضا).

وفي نفس الجولة، أبقى توتنهام على حظوظه الضئيلة بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بعد فوزه على فولهام 3-1 بملعب وايت هارت لين.



ودخل مدرب توتنهام تيم شيروود إلى مباراته مع جاره القابع في المركز الثامن عشر، وهو يبحث عن تعويض النقطتين اللتين أهدرهما في المرحلة السابقة بعد تعادله مع وست بروميتش البيون 3-3 بفضل هدف قاتل سجله الدنماركي كريستيان ايريكسن في الدقيقة الأخيرة.



وتمكن توتنهام الملقب بالـسبيرز من تحقيق مبتغاه بفضل ثلاثة أهداف من البرازيلي باولينيو الذي وصلته الكرة إثر ركلة حرة نفذها ايريكسن (35)، وهاري كاين بكرة رأسية بعد عرضية من أرون لينون (48)، والفرنسي يونس قابول بركبته اليمنى بعد ركلة حرة نفذها إيريكسن أيضا (62).



فيما كان هدف فولهام من نصيب ستيف سيدويل الذي أدى بمجهود فردي مميز بعد انطلاقة من منتصف ملعب أصحاب الأرض، وتلاعب بالمدافعين بمساعدة غير مقصودة من لاعب سبيرز زيكي فرايز قبل تسديد الكرة بعيدا عن متناول الحارس الفرنسي هوغو لوريس (37).



وحصل فولهام الذي مني بهزيمته الثالثة والعشرين، على فرصة لتقليص النتيجة من ركلة جزاء غير صحيحة احتسبها الحكم لاعتباره أن إيريكسن لمس الكرة بيده داخل المنطقة، لكن الحظ وقف إلى جانب رجال شيروود بعد فشل سيدويل في وضع الكرة بعيدا عن متناول لوريس الذي تألق في إنقاذ فريقه (77).



ورفع توتنهام رصيده إلى 63 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف خلف إيفرتون الخامس، و4 نقاط عن جاره أرسنال صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

وفاز نيوكاسل يونايتد على سوانزي سيتي 2-1، وخسر وست هام يونايتد على ملعبه 0-1 أمام كريستال بالاس، فيما تعادل كارديف سيتي وستوك سيتي 1-1، ولم يتمكن أستون فيلا من تسجيل هدف على ملعبه "فيلا بارك" لتنتهي المباراة ضد ساوثهامبتون 0-0 فيما يلعب غدا آرسنال ضد هال سيتي وإيفرتون مع مانشستر يونايتد.