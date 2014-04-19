الدوسري: الوسط الرياضي كـ"الغابة"

استغرب رئيس نادي الاتفاق السعودي، عبدالعزيز الدوسري، من الأنباء التي راجت عن قرب انتقال مدافع فريقه الأيسر حسن كادش لنادي النصر، وقال لـ"العربية.نت": "هذا الكلام غير صحيح، وهنالك بعض الإعلاميين يستهدفون نادي الاتفاق بهذه الأنباء التي تخرج قبل أي مباراة مهمة للفريق".

وأكد الدوسري أن الهدف من خروج تلك الشائعات للتشويش على الفريق، وقال: "كل هذه الشائعات هدفها التشويش على نادي الاتفاق، ومن يخرج تلك الشائعات هم أشخاص بلا ضمير وليس لديهم أمانة".

وأشار رئيس الاتفاق إلى أن الحملات الإعلامية للاعبيه تسببت بهبوط مستواهم، وقال: "كثرة هذه الأحاديث تشوش على اللاعبين، والدليل اللاعب محمد كنو الذي بدأ مع الفريق بشكل مميز، ولكن تأثر بالشائعات وهبط مستواه".

وأضاف: "الوسط الرياضي أصبح مثل الغابة، الكبير يأكل الصغير، والأندية التي لا يوجد لديها مداخيل مالية تواجه إشكاليات كبيرة بهذه الأخبار".

وحول مباراة فريقه يوم الأحد المقبل أمام الشباب في نصف نهائي كأس الملك، قال: "نحن مستعدون لهذه المواجهة، وسيكون النصر حليفنا".

يذكر أن نادي الاتفاق قد هبط إلى دوري الدرجة الأولى بعد ٣٧ عاماً قضاها في الدوري الممتاز حقق من خلالها اللقب في موسمي ٨٢ و٨٣. ‫