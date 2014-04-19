بين الأهلي والاتحاد "10 أشهر"

يرى المتابعون أن موقعة الاتحاد والأهلي كمباراة مهمة في نصف نهائي كأس الملك، والإثارة مستمدة من تنافس الغريمين التقليديين في مختلف البطولات المحلية والعربية وحتى الآسيوية التي تقابلا بها، بيد أن لاعبي الاتحاد يرونها بشكل مختلف عن الباقين، فهي فرصة لإنهاء هيمنة الأهلي المطلقة على مباريات الفريقين المحلية مؤخراً، والحفاظ على الرقم الأعلى المسجل باسم العميد أواخر العقد الماضي.

ويدخل الأهلي مباراة الغد، مكملاً عامين من آخر خسارة تعرض لها محلياً أمام غريمه برأس نايف هزازي في أبريل 2012، ومنذ ذلك الحين نسي الفريق الأخضر طعم خسارة "الديربي" لأطول مدة منذ منتصف التسعينات الميلادية.

وبعد تلك الهزيمة التي أثرت في حظوظ الفريق في ماراثون السباق الدوري بينه وبين الشباب، تواجه الأهلي مع الاتحاد 4 مرات، فاز بمباراتين وتعادل بمثلهما، حيث بدأ رقمه الأفضل في مباراة شهر نوفمبر من العام 2012 والتي انتصر بها بـ3-1 عن طريق محسن العيسى ومعتز الموسى ومصطفى بصاص، فيما تعادل إياباً في فبراير من العام الماضي بفضل هدف فيكتور سيموس.

وفي الموسم الحالي، تعادل الفريقان سلباً في الذهاب، فيما واصل الأهلي مسيرته المحلية المميزة أمام خصمه بالفوز إياباً بهدفي البرازيلي موسورو ومصطفى بصاص، ليصل الأهلي رقمه الأفضل في مباريات الديربي المحلي، فيما كانت الأشهر الخمسة بين سبتمبر 1997 وفبراير 1998 هي الأفضل قبل هذا الرقم عندما لعب أمام الغريم الأصفر 3 مواجهات فاز بالأولى بنتيجة 3-2 عن طريق طلال المشعل وسيرجيو، وتعادل بالثانية عن طريق اللاعبين ذاتهما، فيما منحه إبراهيم سويد فوزه الثاني في المباراة الثالثة.

ويبقى الرقم الأفضل في مواجهات الفريقين خلال العقدين الأخيرين لمصلحة الاتحاد، الذي بقي بلا هزيمة لمدة عامين و10 أشهر، بين الخامس من مارس 2006 و24 يناير 2009 حقق خلالها 4 انتصارات وثلاثة تعادلات قبل أن يسقط بالهزيمة بهدفي مالك معاذ وحسن الراهب.