جمهور الاتحاد وتنظيم القاعدة

- نسمع كثيراً بأن هناك قاعدة في رياضة كرة القدم تقول ان الجمهور هو المساند رقم 12 في الملعب بعد اللاعبين الـ 11 المتواجدين داخل المستطيل الأخضر، ويتواجدون في المدرج، يصفقون مع الهدف والحركات الملفتة ولا مانع من الهتاف بصوت عال.. ياهي ياهو بالله واحد شاهي.

- هذه القاعدة قررت مسحها، وركلها، وتجاهلها، وايضا تغييرها وتنظيمها بالطريقة الصحيحة بعد مشاهدة جماهير الاتحاد في دعم ناديها امام تراكتور الإيراني.. تلك القاعدة قد تنطبق على كافة الأندية الا هذا الجمهور المختلف، المحب، العاشق والذي لا يليق به سوى الرقم 1.. تتغير القاعدة ليش لا فقد فعلها قبلي الكثير من الفيزيائيين والكهربائيين.

- هز الملعب لعبتهم، دب الرعب في الخصوم ميزتهم، المساندة في السراء والضراء ديدنهم، طرب واستمتاع وفن شغلتهم.. مشاركة اللاعبين في داخل الملعب مطلبهم.. جمهور يضرب فيه المثل على مستوى قارة هي الكبرى.

- التشجيع والمساندة ليست بالذهاب الى الملعب والجلوس كـ(المزهرية) طوال مدة المباراة وإنما حث اللاعبين على اخراج شيء إضافي وغير متوقع كما يحدث من جمهور الاتحاد الذي غَير نتائج مباريات وكأنه هو من ينزل الى الملعب ويسجل الأهداف.. وحتى لا نعود للخلف.. انظر لمباراة الغد امام الاهلي وانت الحكم!

- يقول مراقب تلك المباراة الآسيوية المتواجد داخل الملعب انه لم يشاهد في حياته جمهور يساند ناديه بشكل مستمر وطوال الـ90 دقيقة مثل جمهور الاتحاد وانا بدوري أقول له.. عزيزي المراقب هنيئا لك بأنك كنت موجودا داخل الحدث وشعرت بشيء مختلف وأحب أقول لك: لن تشاهد مثله وعليك توثيق المواجهة بالتصوير فربما لا ترى لها مثيلا لتحكيها غداً لأحفادك.. وداعا.

*نقلا عن صحيفة النادي