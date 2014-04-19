رونالدو يتعافى.. ومشاركته أمام البايرن غامضة

شارك البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني، اليوم، في جزء من تدريبات الفريق الصباحية استعدادا لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأكد نادي ريال مدريد، في بيان صادر عنه: "شارك في الجزء الأول من تدريبات الفريق الصباحية، قبل أن ينسحب ليقوم بتدريبات منفردة على العشب".

وأبهجت عودة صاروخ ماديرا أنصار الفريق الملكي، فيما تدرب مارسيلو وغاريث بيل بشكل طبيعي مع الفريق استعدادا لمواجهة بايرن ميونيخ، بينما أجرى سيرجيو راموس تدريبات في صالة الألعاب الرياضية.

وبدأ مران اللاعبين على أرضية الملعب بتدريبات إحماء مكثفة، قبل أن يخوضوا تدريبات على الاستحواذ على الكرة في مساحات ضيقة، في محاكاة للأسلوب الذي يلعب به البايرن حسب ما طلبه مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي.