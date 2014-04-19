ملايين كريري تثير أزمة بين "الثلاثيـنيـين" في الهلال

تواجه إدارة نادي الهلال السعودي صعوبة في إقناع ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب وعبد اللطيف الغنام، لتجديد عقودهم التي تنتهي نهاية الموسم الجاري، ويرى ثلاثي الخبرة أن مبلغ أربعة ملايين ريال سنوياً ليس كافياً للتجديد.



واعترض القحطاني (31 عاما)، والشلهوب (33 عاما) على تباين المعاملة المالية من قبل إدارة النادي؛ بعد تعاقدها مع لاعب الوسط سعود كريري (34 عاما) مقابل سبعة ملايين ريال سنوياً وهذا يعد خرقا لسقف التعاقدات التي حددته إدارة الهلال بخمسة ملايين سنوياً لأي لاعب محترف.



ويسعى مسؤولي النادي الأزرق الى معالجة ملف تجديد عقود اللاعبين الذين تجاوزوا الثلاثين عاما، سيما وأن مدرب الفريق سامي الجابر اعتمد عليهم في مواجهات حاسمة خلال الموسم.



وكانت إدارة النادي الأزرق الذي مر بتقلبات في موسمه وسخط جماهيري، قد انتدبت سعود كريري بمبلغ يصل إلى سبعة ملايين ريال في الموسم، ولمدة عامين ونصف، ما أثار اللاعبين الثلاثة الآخرين الذين عبروا حاجز الثلاثين ودعاهم للمطالبة بالمساواة. يذكر أن القحطاني سينتهي عقده رسميا مع الهلال في شهر يونيو المقبل، فيما ما يزال أمام الشلهوب والغنام أشهر أخرى قبل نهاية عقودهم.

