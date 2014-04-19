نصراوي يستهدف كادش.. والدوسري يرد: لسنا في غابة

أكدت مصادر خاصة لـ"العربية.نت" أن نادي النصر السعودي وضع الظهير الشاب حسن كادش لاعب الاتفاق في صدارة اهتماماته خلال فترة الصيف. وأوضحت المصادر ذاتها أن ابن الـ22 عاما لا يمانع في خوض تجربة جديدة خارج أسوار ناديه خاصة بعد تهاوي الفريق الشرقي إلى الدرجة الأدنى.



على الرغم أن كادش يرتبط بعقد تبقى منه ثلاثة أعوام مع فريقه الحالي الاتفاق، إذ وقع عقده الاحترافي الأول في شهر مايو عام 2013، بعد إقناعه بترك وظيفته الحكومي.

من جانبه، استغرب عبدالعزيز الدوسري، رئيس نادي الاتفاق، من الأنباء التي تداولت مفاوضة النصراويين لمدافع الاتفاق كادش، وقال: "هذا الكلام غير صحيح، وهنالك بعض الإعلاميين الذين يستهدفون نادي الاتفاق بهذه الأنباء التي تخرج كل فترة".

وأضاف الدوسري: "يريدون نشر الشائعات والتشويش على الاتفاق ومن يخرج بتلك الشائعات هم أشخاص بلا ضمير وليس لديهم أمانة والحملات الإعلامية تسببت بهبوط مستوى اللاعبين والدليل اللاعب محمد كنو الذي هبط مستواه".

وفتح رئيس الاتفاق النار قائلاً: "الوسط الرياضي أصبح مثل الغابة، الكبير يأكل الصغير، والأندية التي لا يوجد لها مداخيل مالية تواجه إشكاليات كبيرة". وختم الدوسري حديثه عن استعداد الفريق لمباراة الشباب في نصف نهائي كأس الملك، بأن الفريق الشرقي مستعد تماماً لخوض المباراة، ومتمنياً أن يحالفهم النصر والوصول إلى مباراة الختام.