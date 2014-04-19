يايا توريه: إفريقيتي تحد من شهرتي أمام ميسي

يعتقد العاجي يايا توريه لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي، وأحد المرشحين الستة للفوز بجائزة أفضل لاعب في إنكلترا، أن الاهتمام الدولي به سيكون أكبر فيما لو كان من خارج قارة إفريقيا.

وكانت وجهة النظر هذه قد بدأت أولا من سمير نصر زميله في الفريق الإنكليزي، حين قال: الأمر سيكون مختلفاً بالنسبة لزميله الإفريقي لو كان ولد في دولة أوروبية أو في أميركا الجنوبية.

وأوضح توريه – الذي كان يتحدث في برنامج رياضي على الـ"بي بي سي" - أن "ما قاله سمير صحيح بالتأكيد. بكل أمانة المشجعون هم الذين منحوني الاهتمام اللائق."

وفاز توريه بألقاب محلية في ساحل العاج واليونان وإسبانيا وإنكلترا وبدوري أبطال أوروبا مع برشلونة في 2009 إلا أنه يقول إن شهرته رغم كل ذلك لا تصل لشهرة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة بطل إسبانيا أو البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد.

وأضاف توريه: "عندما تذهب إلى أي مكان في إفريقيا فالناس يقولون, نعم نحن نعرفه (ميسي) لكن إذا أتيت إلى أوروبا وتقول يايا توريه فإن الناس يسألون قائلين: من هو؟".

وأحرز توريه 18 هدفاً لمانشستر سيتي صاحب المركز الثالث بين فرق دوري إنكلترا الممتاز حاليا إلا أنه لن يشارك مع فريقه الاثنين المقبل في مواجهة وست بروميتش البيون بسبب الإصابة.